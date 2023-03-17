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В Екатеринбурге суд отказался заменить торговавшему людьми заключенному оставшийся тюремный срок на другое наказание

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказался изменить форму наказания осужденному за торговлю людьми Янаю Ави. Ранее тот подал ходатайство о замене остатка его тюремного срока на более мягкое наказание, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Гражданин Янай Ави был приговорен к 16 годам лишения свободы Московским окружным военным судом в апреле 2011 года. Мужчина руководил преступным сообществом, занимавшимся торговлей людьми — продажей девушек для занятия проституцией в других странах.

Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражала против удовлетворения ходатайства, поскольку во время отбывания своего срока Янай Ави неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения установленного порядка отбывания наказания, его поведение не являлось стабильно правопослушным. Суд согласился с доводами прокуратуры и отклонил ходатайство заключенного.

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