В 2023 году свердловские суды рассмотрели на 9% меньше уголовных дел, чем год назад

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В течение 2023 года свердловские районные и городские суды, а также мировые судьи рассмотрели 22,5 тыс. уголовных дел, что на 9% меньше, чем в 2022 году. Об этом председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.



17 тыс. 130 лиц было осуждено — 75% от общего количества представших перед судом. 28% (около 5 тыс.) осужденных были приговорены к реальному лишению свободы (35% — в 2022 году). Около 4,5 тыс. человек были приговорены к принудительным работам, около 10% от общего количества осужденных были оштрафованы.



Примерно 33% от общего количества рассмотренных в 2023 году уголовных дел были связаны с хищением имущества, 14% — с оборотом наркотиков, около 10% — с нарушением правил эксплуатации транспорта (ДТП и другое).



56% лиц, представших перед судом, не имели постоянного источника дохода, 48% случаев были рецидивами. В 15% это были женщины, в 2% — лица без гражданства или с иностранным гражданством.



По коррупционным преступлениям перед судом предстали 208 человек в 2023 году (в 2022 году — 157 человек). С присяжными заседателями районные и городские суды региона в 2023 году рассмотрели 18 дел с участием 23 обвиняемых. Оправдано было семь человек. Свердловский областной суд с участием присяжных рассмотрел в течение года два уголовных дела по особо тяжким преступлениям.



Всего в 2023 году свердловские суды оправдали 39 человек (в 2022 году — 51 человека). Уголовное преследование было прекращено в отношении 4 тыс. 162 лиц. К 400 подсудимым были применены медицинские меры принудительного характера.



В 76% случаев суды удовлетворяли ходатайства следствия о заключении подсудимого под стражу. Под стражу в течение года было отправлено 1 тыс. 862 человека, 165 человек были отправлены под домашний арест, в отношении 179 лиц был наложен запрет на совершение определенных действий. В двух случаях подсудимые были отпущены под залог.