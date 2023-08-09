УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:43

В 2023 году свердловские суды рассмотрели на 9% меньше уголовных дел, чем год назад

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В течение 2023 года свердловские районные и городские суды, а также мировые судьи рассмотрели 22,5 тыс. уголовных дел, что на 9% меньше, чем в 2022 году. Об этом председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.

17 тыс. 130 лиц было осуждено — 75% от общего количества представших перед судом. 28% (около 5 тыс.) осужденных были приговорены к реальному лишению свободы (35% — в 2022 году). Около 4,5 тыс. человек были приговорены к принудительным работам, около 10% от общего количества осужденных были оштрафованы.

Примерно 33% от общего количества рассмотренных в 2023 году уголовных дел были связаны с хищением имущества, 14% — с оборотом наркотиков, около 10% — с нарушением правил эксплуатации транспорта (ДТП и другое).

56% лиц, представших перед судом, не имели постоянного источника дохода, 48% случаев были рецидивами. В 15% это были женщины, в 2% — лица без гражданства или с иностранным гражданством.

По коррупционным преступлениям перед судом предстали 208 человек в 2023 году (в 2022 году — 157 человек). С присяжными заседателями районные и городские суды региона в 2023 году рассмотрели 18 дел с участием 23 обвиняемых. Оправдано было семь человек. Свердловский областной суд с участием присяжных рассмотрел в течение года два уголовных дела по особо тяжким преступлениям.

Всего в 2023 году свердловские суды оправдали 39 человек (в 2022 году — 51 человека). Уголовное преследование было прекращено в отношении 4 тыс. 162 лиц. К 400 подсудимым были применены медицинские меры принудительного характера.

В 76% случаев суды удовлетворяли ходатайства следствия о заключении подсудимого под стражу. Под стражу в течение года было отправлено 1 тыс. 862 человека, 165 человек были отправлены под домашний арест, в отношении 179 лиц был наложен запрет на совершение определенных действий. В двух случаях подсудимые были отпущены под залог.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:01 Доля рассмотренных свердловскими судами в 2023 году дел о взыскании долгов по кредитам составила 44%

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В 2023 году свердловские районные и городские суды, а также мировые судьи рассмотрели 1 ...

09.08.2023 В I полугодии 2023 года свердловские суды рассмотрели почти 60 тыс. дел об административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В I полугодии 2023 года в свердловских судах было рассмотрено 59 тыс. 901 дело об ...

27.02.2023 Свердловские суды за 2022 год рассмотрели более 1,37 млн дел

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За 2022 год районные, городские суды и мировые судьи Свердловской области рассмотрели ...

27.02.2023 В Свердловской области половина преступлений совершается лицами с судимостью

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За 2022 год районные, городские и мировые суды Свердловской области рассмотрели около ...

21.02.2022 За 2021 год в суды Свердловской области поступило 1 млн 384 тыс. дел

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. За 2021 год в суды Свердловской области поступило 1 млн 384 тыс. дел, что на 7% больше, ...

Популярные новости
23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой26.01.2024Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом
Архив новостей
Февраль 2024 (502)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18