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Доля рассмотренных свердловскими судами в 2023 году дел о взыскании долгов по кредитам составила 44%

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В 2023 году свердловские районные и городские суды, а также мировые судьи рассмотрели 1 млн 096 тыс. гражданских дел. Из них 44% (490 тыс.) пришлось на дела о взыскании просроченных кредиторских задолженностей. Об этом председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, в сравнении с 2022 годом доля таких дел выросла на 16,5%. Судами было присуждено к взысканию более 22 млрд руб.

45% (495 тыс.) составила доля дел, связанных со спорами в жилищно-коммунальной сфере. Из них 98% — дела о взыскании задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг. Присуждено к взысканию было 7 млрд 900 млн руб.

В течение 2023 года было рассмотрено 4,5 тыс. дел, связанных с трудовыми спорами. Практически половина из них касалась взыскания заработных плат. Судами было взыскано с работодателей в пользу работников около 177 млн руб. Также суды восстановили 129 незаконно уволенных работников.
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