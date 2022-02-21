Доля рассмотренных свердловскими судами в 2023 году дел о взыскании долгов по кредитам составила 44%

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. За 2021 год в суды Свердловской области поступило 1 млн 384 тыс. дел, что на 7% больше, ...19.02.2020 Суды взыскали со свердловчан более 7 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги
По итогам 2019 года суды взыскали с жителей Среднего Урала более 7 млрд 155 млн 600 тыс. руб. долгов за ...19.02.2020 Суды взыскали со свердловчан более 7 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. По итогам 2019 года суды взыскали с жителей Среднего Урала более 7 млрд 155 млн 600 ...28.07.2016 За год число гражданских дел в районных судах Свердловской области выросло на 24%
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2016. За I полугодие 2016 года в районные суды Свердловской области поступило 76 тыс. ...19.02.2016 В судах Свердловской области на 38% выросло число дел по взысканию долгов по кредитам
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2016. В судах Свердловской области по итогам 2015 года на 38% по сравнению с 2014 годом ...