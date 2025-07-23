Илья Федоров о динамике цен в России

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций»



Фото предоставлено компанией «БКС Мир инвестиций»

Впервые за длительное время экономика столкнулась со снижением цен — с июля началась дефляция. Как правило, сезонная дефляция связана с резким ростом предложения сезонных продовольственных товаров. В этом году цены начали снижаться чуть раньше, а их снижение оказалось больше, чем ожидалось ранее. Оценки аналитиков относительно роста цен в июле варьировались от 0,9 до 1,2% м/м. В годовом выражении рост цен замедляется до 9%. При этом вклад роста тарифов в услуги ЖКХ составил около 0,75%. То есть, если бы не рост тарифов, то по итогам месяца потребители увидели бы снижение цен.Не только сезонный фактор определяет текущую динамику цен. Курс рубля остается одной из ключевых компонент. Рубль устойчиво укреплялся в течение первого полугодия и продолжает оставаться в диапазоне 78-80 рублей за доллар. Цены на импорт, как промышленных, так и продовольственных товаров, сдерживают инфляцию. Изменение курса рубля на 1 п.п. приводит к изменению роста цен на 0,1-0,15 п.п. Из-за девальвации конца прошлого года цены на плодоовощи, которые являются сейчас ключевым фактором сезонной дефляции, активно росли в конце прошлого и начале текущего года.Текущее состояние рубля является результатом высокой процентной ставки, изменившихся условий функционирования валютного рынка и временных особенностей волатильности спроса на валюту. Высокая реальная ставка в рублях (номинальная ставка за вычетом инфляции) снизила спрос на валюту в части сбережений. Также сейчас отсутствует спрос на валюту для вывода денег за границу. Использование валюты снизилось из-за внешнеэкономических ограничений. С другой стороны, из-за высокой ставки и слабеющего внутреннего спроса снижается, в том числе, и спрос на импорт и, следовательно, на валюту, которой этот импорт оплачивается. Усилило эффект затоваривание автомобильного рынка. Дорогие машины и дорогие кредиты отбили желание покупать новые авто. На складах хранится около 0,5 млн авто, которых хватит на полгода продаж. Эти запасы были сделаны осенью в ожидании роста ввозных пошлин. Сейчас импорт авто вдвое ниже нормального: около 3 млрд долл. в месяц вместо 6-7. Снижение импорта компенсировало снижение экспортной валютной выручки из-за снижения цены экспортных товаров. В некоторых случаях произошло снижение объемов экспорта. Тем не менее, профицит торговли сохраняется положительным. По мере восстановления импорта рубль начнет слабеть. Ожидаем, что материально ощутимое ослабление рубля будет осенью, во второй половине года. Ключевая ставка продолжит постепенно снижаться, а импортеры будут закупать импорт под новогодние праздники. К концу года рубль вернется в диапазон 90-95, ближе к нижней границе диапазона.На фоне высоких ставок остановилось потребительское кредитование, что вместе с крепким рублем существенно замедлило рост цен на продовольственные товары, до около 4%. В ряде промышленных товаров наблюдается снижение цен, например, в тех же автомобилях. Таким образом дилеры борются с затовариванием складов. В июне и июле был зафиксирован рост спроса на авто. Каждый пятый автомобиль, проданный за 7 месяцев текущего года, был продан именно в июле. На этом фоне подросло кредитование физических лиц, которое устойчиво замедлялось с осени прошлого года и уже находится ниже прогноза Банка России.Из трех компонент инфляции в годовом выражении продолжают вносить свой вклад услуги и продовольствие. Это отражение структуры спроса в экономике. Из-за слабого кредита не хватает денег на товары длительного пользования, и потребители переключаются на потребление услуг и более дорогих калорий, начинают лучше питаться. Пока этому способствует высокий рост заработных плат. В пике рост заработных плат доходил до 20% г/г. Сейчас динамика по итогам мая замедлилась до 14,5%, в среднем зарплаты замедляют рост цен на 0,6-0,8 п.п. ежемесячно. Есть признаки существенного замедления роста заработных плат летом. Статистика за летние месяцы будет доступна только осенью.Тем не менее, сохранение текущего тренда дает нам замедление зарплат до 10% к концу года, но это все еще существенно выше суммы темпов роста ВВП, текущей и прогнозной инфляции. Для того, чтобы цены росли устойчиво низкими темпами, динамика заработных плат должна замедлиться до 6-8%.