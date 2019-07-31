Темпы роста экономической активности в России оказались выше прогнозируемых

УрБК, Москва, 09.06.2023. Экономическая активность в России растет быстрее, чем прогнозировал в апреле Центральный банк. Это говорит об активном восстановлении внутреннего спроса и поддерживает позитивные деловые настроения предприятий. Но сложности со стороны внешних условий остаются актуальны, говорится в пресс-релизе Банка России.



Отмечается, что сейчас возможности расширения производства в российской экономике «все в большей мере ограничены состоянием рынка труда». Безработица обновила исторический минимум, но последствия частичной мобилизации и рост спроса предприятий на сотрудников способствуют усилению дефицита кадров. Из-за этого увеличение производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.



На фоне перестройки экономики идет изменение структуры совокупного спроса. Вклад внутреннего спроса в этот процесс постоянно увеличивается и частично замещает внешний спрос. Потребительский спрос продолжает активно восстанавливаться. Также увеличивается вклад бюджетной политики в расширение внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций.