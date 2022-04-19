Екатеринбург замещает импорт

В Екатеринбурге наращивают обороты компании, выпускающие продукцию, которая должна заменить исчезнувшие с отечественного рынка из-за антироссийских санкций товары. Так, предприятие «Новахим» запустило в производство линейки моющих средств, а также готовит к выпуску в продажу средство для удаления со стен зданий незаконных граффити. Компания Askell, в свою очередь, наладила изготовление магнитно-маркерных досок из закаленного стекла и первой в России запустила выпуск керагласа по итальянской технологии.



Благодаря тому, что компании смогли занять на рынке ниши, освободившиеся после ухода западных брендов, их обороты за короткий срок выросли в несколько раз. У компании «Новахим» — в три раза, Askell отмечает рост финансовых показателей в 3,5 раза.







Председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга Евгений Копелян рассказал, что малый и средний бизнес играет значительную роль в экономике уральской столицы. Так, ожидается, что в 2023 году такие компании принесут в муниципальный бюджет порядка 8,1 млрд руб., что на 4% больше, чем в 2021 году.



«Сегодня в Екатеринбурге действуют 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, на которых занято порядка 400 тыс. человек. При этом за прошедший год и количество субъектов, и трудящихся, и доходы компаний выросли. Сегодня с уверенностью можно сказать, что городские фирмы-производители смотрят в будущее с оптимизмом: у них есть заказы, решены вопросы с логистикой и комплектующими. Так что екатеринбургский бизнес успешно приспособился к новым реалиям рынка», — пояснил Евгений Копелян.







При этом для ряда мелких предприятий в Екатеринбурге рост производства совпал с началом пандемии. Так, собственник и директор ООО «Новахим» Андрей Журавлев рассказал, что во время пандемии его предприятию удалось быстро сориентироваться в ситуации и буквально за 30 дней запустить в производство антисептик для рук. Вторым важным фактором роста производства стал уход с рынка зарубежных конкурентов — именно в этот момент компания дополнила линейку товаров бытовой химии и заняла освободившуюся нишу.



«Антифризы мы производим уже более 15 лет. А во время пандемии быстро среагировали и всего за 30 дней запустили производство антисептика — от разработки состава до прохождения всех необходимых инстанций и выхода на рынок. Полтора года назад открыли производство жидкой бытовой химии и мыла. Производим как средства экономкласса, так и продукцию из более дорогих компонентов», — сказал руководитель «Новахим».







На сегодняшний день в линейке товаров компании есть три вида антифризов и семь различных продуктов бытовой химии. За последние три года объем выпускаемых предприятием товаров вырос в три раза и составил порядка 200 т в год.



В ближайшее время компания планирует наладить производство еще трех видов профессиональной химии. Кроме того, в разработке сейчас находится состав для удаления со стен граффити. Компоненты для его изготовления всегда поставлялись из-за рубежа, однако теперь уральские ученые совместно со специалистами «Новахима» подбирают компоненты для создания состава собственного производства.



«Из-за антироссийских санкций с отечественного рынка ушли не только производители бытовой химии, но и поставщики профессиональных средств, в том числе составов-антиграффити. Сейчас мы заняты разработкой своего вида этой продукции. Уже нашли необходимые компоненты и совместно с кандидатом технических наук при УрО РАН ведем работу. Опытные образцы предоставляем для тестирования трем клининговым компаниям в Екатеринбурге. Отзывы хорошие. Сейчас вопрос только в лицензировании и запуске продукции», — поделился Андрей Жуков.







Стоит добавить, что возникший на время дефицит упаковочных материалов на производстве не отразился: емкости для продукции выдуваются в том же цехе, где наполняются мылом, жидкостью для мытья полов и прочей бытовой химией.



Сегодня на предприятии «Новахим» работают 23 человека. Продукция компании поставляется в центральную часть России, в Сибирь и в магазины по всему Уралу. В скором времени предприятие планирует выйти на рынок Дальнего Востока.







При этом компания Askell, производящая уникальную продукцию из закаленного стекла, уже охватила рынок России от Калининграда до Якутии. В этом году планируется выход на рынки Турции и ОАЭ, а также расширение присутствия в Казахстане и Белоруссии.







Производство начало работу в Екатеринбурге 10 лет назад — выпуск стекло-маркерных досок из закаленного стекла. Сегодня кроме этого здесь изготавливают из того же материала панели для внутренней отделки стен и столешницы. После введения антироссийских санкций уральская компания осталась единственной на рынке, кто производит подобную продукцию.







Управляющий директор Татьяна Бугаева рассказала, что первая продукция компании — стекло-маркерные доски — долговечнее обычных флипчартов и безопаснее, чем аналогичные изделия из сырого стекла.



«Теперь стеновыми панелями из этого же материала мы отделываем офисы. Например, нашей продукцией облицованы помещения в Moscow-City и Сколково, один из небоскребов в Санкт-Петербурге, офис Яндекса. Кроме того, мы делаем столешницы и столы», — сказала Татьяна Бугаева.







У компании Askell на территории Екатеринбурга есть свой завод по производству закаленного стекла, цех покраски со специально разработанной печью для запекания краски. Покрыть панели можно любым цветом по RAL. Также на поверхность можно нанести УФ-печать, причем размер полотна печатного станка составляет 2900*1400 мм. Кроме этого, недавно на предприятии запустили изготовление столешниц и деталей интерьера из керагласа — композитного материала из стекла и керамики.



«Первыми кераглас стали производить итальянцы. На сегодняшний день мы единственные в России, кто изготавливает продукцию из этого материала», — отметила исполнительный директор Askell.



Основные покупатели компании — архитекторы и дизайнеры, занимающиеся разработкой интерьеров, крупные компании, которые имеют собственные офисы. Кроме того, изделия из закаленного стекла с надпечаткой и из керагласа востребованы у рядовых потребителей для оформления дома.







Всего на предприятии работают 38 человек. Вместе они производят 250 видов стекло-маркерных досок, 30 типов стекла и 40 — керамических изделий.



С учетом роста цен на европейскую продукцию из-за параллельного импорта, ожидается, что в ближайшее время на рынке Екатеринбурга появятся и другие предприятия, которые будут выпускать импортозамещающую продукцию. При этом ряд подобных компаний сможет получить поддержку от городских властей.



Так, директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников рассказал, что муниципалитет продолжает на регулярной основе оказывать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.



«Прежде всего, предпринимателей интересует консультационная помощь: например, в вопросах бережливого производства, IT-маркетинга или составления бизнес-плана. К нам может обратиться любой индивидуальный предприниматель или самозанятый, зарегистрированный в Екатеринбурге», — подчеркнул Дмитрий Постников.