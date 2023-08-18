Уральские ковры

Компания «СП Зартекс», которая занимается производством ковровых покрытий в Екатеринбурге, благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Производительность труда» смогла в 1,5 нарастить объемы выпуска сырья для своей продукции. Общие инвестиции в проект составили порядка 230 млн руб., из которых 186 млн руб. предоставил федеральный ФРП.
«Благодаря федеральной и региональной поддержке все больше свердловских предприятий сегодня демонстрируют импортонезависимость и технологический суверенитет в самых разных отраслях экономики. Производитель ковровых покрытий модернизировал площадку в Екатеринбурге, что позволило полностью обеспечить сырьем собственное производство и заместить поставки из-за рубежа», — рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Напомним, Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Так, с помощью займа ФРП предприятие по изготовлению ковровых покрытий приобрело новое высокотехнологичное оборудование и нарастило производство полипропиленовой нити до 1,4 тыс. т в год. В результате компания сможет ежегодно поставлять на рынок до 3,7 млн кв. м тафтингового коврового покрытия.
«Благодаря сотрудничеству с ФРП мы оперативно получили доступ к необходимым для расширения производства средствам, причем на льготных условиях. Запуск новых линий позволил нам нарастить выпуск полипропиленовых нитей на 44% и ковровых покрытий на 24%, одновременно повысив производительность труда более чем на 30%. Кроме того, увеличилась маржинальность производства и исчезла зависимость от сторонних поставщиков нити», — рассказал генеральный директор ООО «СП Зартекс» Кирилл Проценко.
Он также добавил, что благодаря модернизации производства на предприятии появилось 18 новых рабочих мест.
Сырьем для ковровых покрытий служат полипропиленовые гранулы, из которых изготавливают некрученые и крученые нити, а также первичная и вторичная основа, латексный компаунд, красители и наполнители.
Тафтинговые ковровые покрытия предназначены для декоративного оформления полов в помещениях общественных, офисных и жилых зданий. Они имеют высокую прочность на износ, являются хорошим звуко- и теплоизолятором, безопасны для здоровья.
Продукция компании «СП Зартекс» представлена в крупных торговых сетях по всей России. Также ковровые покрытия из Екатеринбурга продаются в специализированных магазинах и строительных супермаркетах, а также в собственной сети фирменных стендов в строительных и хозяйственных магазинах.
Напомним, что в Екатеринбурге активно наращивают обороты и другие компании, которые выпускают импортозамещающую продукцию. Так, предприятие «Новахим» запустило в производство
линейки моющих средств и готовит к выпуску в продажу средство для удаления со стен зданий незаконных граффити. Компания Askell, в свою очередь, наладила изготовление магнитно-маркерных досок из закаленного стекла и первой в России запустила выпуск керагласа по итальянской технологии.
Благодаря тому, что компании смогли занять на рынке ниши, освободившиеся после ухода западных брендов, их обороты за короткий срок выросли в несколько раз. У компании «Новахим» — в три раза, Askell отмечает рост финансовых показателей в 3,5 раза.
А на фабрике «Лидер-Торг», которая также работает в Екатеринбурге, в этом году была запущена линия по пошиву детских комбинезонов-трансформеров марки Pampipu. Руководитель предприятия Марина Сеченова отмечает, что готовую продукцию жители уральской столицы могут купить
в фирменном магазине фабрики, кроме того, она доступна на маркетплейсе Wildberries для всех россиян.
Председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга Евгений Копелян рассказал, что малый и средний бизнес играет значительную роль в экономике уральской столицы. Так, ожидается, что в 2023 году такие компании принесут в муниципальный бюджет порядка 8,1 млрд руб.
«Сегодня в Екатеринбурге действуют 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, на которых занято порядка 400 тыс. человек. При этом за прошедший год и количество субъектов, и трудящихся, и доходы компаний выросли. Сегодня с уверенностью можно сказать, что городские фирмы-производители смотрят в будущее с оптимизмом: у них есть заказы, решены вопросы с логистикой и комплектующими. Так что екатеринбургский бизнес успешно приспособился к новым реалиям рынка», — пояснил Евгений Копелян.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Как отмечал глава области ранее, по ключевым параметрам необходимо добиться импортонезависимости, закрыть основные потребности в материалах, сырье, комплектующих и оборудовании. При этом важно грамотно определить приоритеты и оперативно включиться в борьбу за освободившиеся ниши.Фото предоставлены ООО «СП Зартекс»