Уральские ковры

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Свердловская компания «СП Зартекс» после получения льготного займа от Фонда развития ...

Свердловский производитель ковровых покрытий в 1,5 раза повысил выпуск импортозамещающего сырья после получения господдержки

«Уральские авиалинии» и «Уралтест» запустили проект по разработке импортозамещающего оборудования ...

Импортозамещение в авиации

Городские предприятия осваивают освободившиеся на рынке ниши ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить еще 230 млн рублей на развитие импортозамещения в регионе

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Из бюджета Свердловской области на развитие импортозамещающих производств будет ...