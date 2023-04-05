Свердловский производитель ковровых покрытий в 1,5 раза повысил выпуск импортозамещающего сырья после получения господдержки

Фото предоставлены ООО «СП Зартекс»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Свердловская компания «СП Зартекс» после получения льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП) в полтора раза повысил выпуск сырья для ковровых покрытий. За счет этого локализация производства достигла 90%, тем самым развиваясь в сфере импортозамещения, сообщает департамент информационной политики региона.В проект вложено 230 млн руб., из которых 186 млн выделил федеральный ФРП. На эти средства предприятие приобрело новое оборудование и увеличило производство полипропиленовой нити до 1,4 тыс. т в год. Благодаря этому «СП Зартекс» сможет поставлять на рынок до 3,7 млн кв. м тафтингового коврового покрытия в год. Также компания смогла создать 18 новых рабочих мест.«Запуск новых линий позволил нам нарастить выпуск полипропиленовых нитей на 44% и ковровых покрытий на 24%, одновременно повысив производительность труда более чем на 30%. Среди прочего увеличилась маржинальность производства и исчезла зависимость от сторонних поставщиков нити», — сообщил генеральный директор ООО «СП Зартекс» Кирилл Проценко.