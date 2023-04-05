Свердловский производитель ковровых покрытий в 1,5 раза повысил выпуск импортозамещающего сырья после получения господдержки

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В ходе годового общего собрания Свердловского областного Союза промышленников и ...06.02.2023 Текстильные предприятия из Свердловской области увеличили выпуск продукции на 143%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Текстильные предприятия из Свердловской области в январе-ноябре 2022 года увеличили ...26.02.2015 В «Титановой долине» построят станцию по распределению технических газов стоимостью 350 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2015. ООО «Праксайр Титановая долина» в ближайшее время планирует завершить проектирование и ...21.06.2013 Объемы производства легкой промышленности Екатеринбурга выросли на 20%
Выпуск продукции екатеринбургской легкой промышленности за последний год вырос на 20% и достиг 2,17 млрд руб. В ...21.06.2013 Объемы производства легкой промышленности Екатеринбурга выросли на 20%
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2013. Выпуск продукции екатеринбургской легкой промышленности за последний год вырос на 20% и ...