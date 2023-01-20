В Екатеринбурге компания «Новахим» наладила выпуск импортозамещающей продукции для удаления граффити

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Екатеринбурге компания «Новахим» наладила выпуск импортозамещающей продукции. На предприятии производят бытовую химию экономкласса, антифризы, готовят к запуску линейку органического мыла и чистящих средств, а также разрабатывают импортозамещающую продукцию — средство для удаления граффити.



Директор компании «Новахим» Андрей Жуков рассказал, что запуск линейки органических моющих средств пока находится в работе. Однако другие продукты предприятие выпускает уже давно.



«Антифризы мы производим уже более 15 лет. Во время пандемии мы быстро среагировали и всего за 30 дней запустили производство антисептиков — от разработки состава до прохождения всех необходимых инстанций и запуска на рынок. Полтора года назад открыли производство жидкой бытовой химии и мыла. Производим как средства экономкласса, так и из более дорогих компонентов», — сказал руководитель производства.



В разработке сейчас находится состав для удаления со стен граффити. Компоненты для его изготовления всегда поставлялись из-за рубежа, но теперь уральские ученые совместно со специалистами «Новахима» подбирают компоненты для создания состава собственного производства.



«Из-за антироссийских санкций с отечественного рынка ушли не только производители бытовой химии, но и поставщики профессиональных средств. Сейчас у нас в разработке состав-антиграффити. Мы уже нашли необходимые компоненты и совместно с кандидатом технических наук при УрО РАН ведем разработки. Опытные составы мы предоставляем для тестирования трем клининговым компаниям в Екатеринбурге. Отзывы хорошие. Сейчас вопрос только в лицензировании и запуске продукции», — поделился Андрей Жуков.



Напомним, что борьба с незаконными рисунками на стенах в городе станет одной из важных составляющих при подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. На очистку поверхностей от граффити расходуется значительная часть муниципального бюджета. Так, в прошлом году на эти цели в городской казне было заложено 2 млн руб.