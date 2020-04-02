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Операция «Антиграффити»

«Мусорные» граффити в пешеходных переходах, на шумозащитных экранах и стенах домов стали бичом Екатеринбурга. На первый взгляд кажется, что они никуда не исчезают. На самом деле, борьбу с ними сотрудники одного из предприятий города ведут ежедневно круглый год. Но на чистых стенах буквально на следующий день возникают новые рисунки.

Операция «Антиграффити»

Начальник отдела Муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» (МБУ «ВОИС») Артем Репин рассказывает, что борьба с уличными художниками ведется сразу по нескольким направлениям.

Самым очевидным методом борьбы с граффити является очистка разрисованных поверхностей. Нешлифованный гранит очищают с помощью пескоструйной установки. На шлифованных камнях этот метод применять нельзя, поэтому здесь в ход идет двойной метод очистки. Сначала рисунки покрывают слоем химических растворителей, затем смывают водой.

Операция «Антиграффити»

Сложности в данном случае вызывают черные пигменты в составе красочных покрытий, которые буквально впитываются в камень. Артем Репин отмечает, что в особо сложных случаях специалистам приходится снимать верхний слой камня — срезать болгаркой 1-2 мм поверхности, чтобы оставить только чистую облицовку, которую затем заново шлифуют.

Еще один способ избавления от граффити — закрашивание рисунков на оштукатуренных поверхностях. Такой метод применяют, например, в подземном переходе на Плотинке. При этом специалисты подчеркивают, что избавляют город только от настенных росписей, не согласованных с администрацией Екатеринбурга.

Операция «Антиграффити»

«Площадь очистки подземных и наземных пешеходных переходов Екатеринбурга составляет 24 тыс. кв. м., шумозащитных экранов — 19 тыс. 365 кв. м., барьерных ограждений — 88 тыс. 725 кв. м., перильных ограждений — 20 тыс. 922 кв. м.», — отмечает Артем Репин. При этом очищать эти поверхности приходится регулярно. В 2022 году в бюджете Екатеринбурга заложено 2 млн руб. только на борьбу с граффити.

И это только те площади, за очистку которых отвечает город. Однако в центре Екатеринбурга появляется все больше зданий, стены, окна и двери которых сплошь покрыты «мусорными» граффити. За чистоту этих поверхностей должны нести ответственность собственники и арендаторы помещений.

Операция «Антиграффити»

Специалисты МБУ «ВОИС» используют все возможности, чтобы добиться чистоты на вверенных им площадях.

«Мы неоднократно направляли обращения в правоохранительные органы, участвуем в городских совещаниях, говорим о проблеме, но дело с мертвой точки не сдвигается. В переходах установлены видеокамеры, и иногда нам удается поймать художников на месте, но применить какие-либо карательные меры к ним не можем, и они уходят безнаказанно», — говорит начальник отдела предприятия.

Операция «Антиграффити»

Однако уже в этом году специалисты планируют применить превентивные меры борьбы с уличными художниками. В настоящий момент идут переговоры с поставщиками химических средств, которые обещают предоставить борцам за чистоту средство «антиграффити», произведенное из отечественных компонентов.

Операция «Антиграффити»

Работают смеси антиграффити следующим образом: средство наносят на очищенный камень, через сутки оно полностью высыхает, и затем все рисунки, нанесенные поверх защитного слоя, можно смывать обычной водой. Однако хватает такой защиты всего на год, после чего антиграффити нужно наносить повторно. Одним из недостатков этого способа борьбы с уличными художествами является его высокая стоимость.

Но борьба с незаконными рисунками на стенах в Екатеринбурге все равно будет продолжаться.

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