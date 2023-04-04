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Импортозамещение в авиации

Импортозамещение в авиацииАвиакомпания «Уральские авиалинии» и свердловский центр стандартизации, метрологии и испытаний «Уралтест» начали совместный проект по разработке импортозамещающего оборудования, которое будет использоваться для оценки технического состояния всех видов пассажирских и грузовых самолетов.

Для этого в конце марта генеральный директор ФБУ «Уралтест» Юрий Суханов и заместитель генерального директора — директор по производству ОАО АК «Уральские авиалинии» Александр Зиновьев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку конструкторской документации и изготовление оборудования, задействованного в оценке технического состояния всех видов пассажирских и грузовых самолетов, использующихся в отрасли авиаперевозок Российской Федерации.

Специалисты пояснили, что шасси самолетов рассчитаны на определенный срок службы и работы. По окончании этого периода их необходимо снимать с самолета и отправлять в компанию, которая занимается их проверкой, восстановлением или ремонтом. До недавнего времени этим занимались европейские предприятия. Из-за текущей геополитической ситуации российской авиации пришлось искать другие пути для решения этой задачи. Именно для того чтобы выполнять проверку и восстановление компонентов шасси, внутри страны и было разработано новое оборудование, изготовленное в авиационном техническом центре авиакомпании.

В настоящее время уже создан первый образец — стенд СРВГ-1 для измерений и контроля эксплуатационных характеристик вспомогательных гидроцилиндров шасси самолетов. Таких цилиндров у каждого самолета несколько штук. Это гидроцилиндры уборки выпуска основных стоек шасси и стойки передней опоры, гидроцилиндры замков убранного и выпущенного положения всех стоек шасси. Также имеются гидроцилиндры, которые закрывают и открывают створки отсеков шасси, куда убираются стойки во время полета. Все они должны разбираться для проверки состояния, и после восстановления их нужно собирать обратно.

«Мы столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов. Это значит, что обеспечение безопасности полетов будет на том же высоком уровне, как и всегда», — рассказал заместитель генерального директора, директор авиационного технического центра авиакомпании «Уральские авиалинии» Игорь Поддубный.

В свою очередь, Юрий Суханов подчеркнул, что в своей работе «Уралтест» уделяет внимание поддержке всех отечественных отраслей в соответствии с планами министерства промышленности и торговли РФ по импортозамещению.

«Мы руководствовались планами и мероприятиями министерства промышленности и торговли РФ по импортозамещению, необходимостью преодоления санкционных ограничений в условиях недоступности импортных товаров, работ и услуг и возможностью их замены аналогами отечественного производства в целях обеспечения основной деятельности одной из крупнейших авиакомпаний России. Кроме того, это высокая оценка наших конструкторских и производственных возможностей. Поэтому событие имеет большое значение и для нас, и для страны в целом», — сказал генеральный директор ФБУ «Уралтест».

Стоимость производства разработанного контрольно-измерительного стенда существенно ниже импортных аналогов при сопоставимом качестве. Индивидуальный подход и разработка полного пакета сопроводительной документации также являются конкурентными преимуществами, благодаря которым выбор был сделан в пользу ЦСМ Росстандарта в Свердловской области.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также неоднократно подчеркивал, что импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Как отмечал глава области ранее, по ключевым параметрам необходимо добиться импортонезависимости, закрыть основные потребности в материалах, сырье, комплектующих и оборудовании. При этом важно грамотно определить приоритеты и оперативно включиться в борьбу за освободившиеся ниши.

Ряд предприятий Екатеринбурга уже активно производит импортозамещающую продукцию для жителей города и всей России. Так, на фабрике «Лидер-Торг» в этом году была запущена линия по пошиву детских комбинезонов-трансформеров марки Pampipu. Руководитель предприятия Марина Сеченова отмечает, что готовую продукцию жители уральской столицы могут купить в фирменном магазине фабрики, кроме того, она доступна на маркетплейсе Wildberries для всех россиян.

А ООО «Новахим» успешно производит для жителей региона жидкую бытовую химию и мыло, заменив продукцию ушедших из страны западных брендов. Кроме того, специалисты разработали средство для удаления граффити, которое ранее поставляли в Россию из-за рубежа.

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