«Уральские авиалинии» и центр «Уралтест» создали импортозамещающее оборудование для безопасности полетов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» совместно со специалистами свердловского центра стандартизации, метрологии и испытаний в «Уралтест» разработала импортозамещающее оборудование, которое обеспечит безопасность полетов. Уже создан первый образец стенда для контроля эксплуатационных характеристик шасси воздушных судов, сообщает департамент информационной политики региона.



По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны.



Первый созданный образец — стенд СРВГ-1 — предназначен для измерений и контроля эксплуатационных характеристик вспомогательных гидроцилиндров шасси самолетов.



«Мы действительно столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов, и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов. Это значит, что обеспечение безопасности полетов будет на том же высоком уровне, как и всегда», — сказал заместитель генерального директора, директор авиационного технического центра авиакомпании «Уральские авиалинии» Игорь Поддубный.



Стоимость производства контрольно-измерительного стенда существенно ниже импортных аналогов при сопоставимом качестве. Индивидуальный подход и разработка полного пакета сопроводительной документации также являются конкурентными преимуществами, благодаря которым выбор был сделан в пользу ЦСМ Росстандарта в Свердловской области.