УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:29

«Уральские авиалинии» подвели итоги года

«Уральские авиалинии» подвели итоги года«Уральские авиалинии» за 2024 год перевезли 9 млн 522 тыс. 214 пассажиров, что на 115 тыс. 731 человека больше, чем в предыдущем году. Пассажирооборот в течении года составил 26,5 млн пас/км. Всего было совершено более 55 тыс. рейсов, почти половина из которых – международные, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По итогам прошлого года на внутренних линиях (ВВЛ) компания совершила 31 тыс. 673 рейса и перевезла 5 млн 527 тыс. 982 пассажиров против 6 млн 767 тыс. 497 пассажиров в 2023 году.

На международных рейсах (МВЛ), которых совершено 5 тыс. 136, было перевезено 969 тыс. 466 пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году, когда перевезли всего лишь 3 тыс. 126 пассажиров.

Рейсами в страны СНГ, совершенными 18 тыс. 446 раз, воспользовались 3 млн 024 тыс. 766 пассажиров, что также превышает результат прошлого года: тогда перелеты на этих направлениях совершили 2 млн 635 тыс. 860 пассажиров.

Годовой пассажирооборот «Уральских авиалиний» составил 26 млн 580 тыс. 509 пас/км. Отмечается, что общий объем авиаперевозок компании в годовом выражении вырос на 1%.

За прошедший год маршрутная сеть перевозчика пополнилась семью новыми международными направлениями. Из аэропортов Екатеринбурга и Владивостока появились регулярные рейсы в Пекин, из Домодедово стали возможны полеты в Стамбул и Самарканд, а из Сочи теперь можно слетать в Дубай — один из самых популярных городов у российских туристов. Также из воздушной гавани Сочи и подмосковного аэропорта Жуковский стало возможно отправится в столицу Азербайджана — Баку.

Отмечается, что компания не забывает и о благополучии своих сотрудников, вносящих большой вклад в сохранение объема перевозок в условиях санкционных ограничений. Так, в ноябре прошлого года была проиндексирована заработная плата сотрудников производственных и технических департаментов на 25-35%. Зарплаты специалистов других подразделений возросли на 15-20%. Ранее в начале весны на 20% была повышена зарплата бортпроводников.

«Уральские авиалинии» активно модернизируют свою деятельность и регулярно внедряют различные инновации, в том числе, и в цифровой сфере. Так, на XIV Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходившей в Екатеринбурге в июле 2024 года, авиакомпания заключила договор о сотрудничестве в области модернизации бизнес-процессов с ГК СКБ Контур, являющейся одной из крупнейших IT-компаний в России.

Благодаря внедрению экосистемы, предоставленной СКБ Контур, компания смогла автоматизировать большое количество бизнес-процессов и значительно повысить эффективность своей работы.

За 2024 год «Уральские авиалинии» добились значительных успехов, что было отмечено различными наградами, в том числе, для конкретных сотрудников. Так, например, Авиационный технический центр авиакомпании за проводимые им регламентные работы получил диплом конкурса «100 лучших товаров России», а начальнику службы качества технического центра был вручен почетный знак «Отличник качества» от ФБУ «Уралтест».

Работа авиакомпании по развитию внутренних и трансферных перевозок, увеличению потока пассажиров и открытию новых направлений была отмечена премией Pulkovo Awards. Отметим, что годовой пассажиропоток компании через санкт-петербургский аэропорт на протяжении четырех лет превышает цифру в один миллион человек. Происходит это благодаря наличию обширной программы полетов, выполняемых «Уральскими авиалиниями», в том числе, на Дальний Восток.

Еще одним значимым достижением стало получение авиаперевозчиком ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024. За уральскую компанию в онлайн-голосовании было отдано 47% голосов. По словам заместителя генерального директора — директора по производству компании Александра Зиновьева, подобное признание пассажиров доказывает, что авиакомпания исполняет мечты путешественников и дарит новые впечатления, способствуя популяризации туризма и культурных достопримечательностей, которая и является целью конкурса.

Фото Женевы Нефедовой
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
21.01.2025 «Уральские авиалинии» за прошлый год перевезли 9,5 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. «Уральские авиалинии» за 2024 год перевезли 9 млн 522 тыс. 214 пассажиров против 9 млн ...

11.12.2024 «Уральские авиалинии» получили премию Russian Traveler Awards 2024

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. «Уральские авиалинии» стали победителем ежегодной национальной туристической премии ...

10.10.2023 За январь-сентябрь «Уральские авиалинии» перевезли 7,3 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В сентябре 2023 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 053 тыс. 364 ...

12.04.2012 С начала 2012 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезло более 500 тыс. пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвело производственные итоги за март 2012 ...

12.01.2012 По итогам 2011 года пассажиропоток ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вырос на 40%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2012. По итогам 2011 года пассажиропоток ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вырос на ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (274)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18