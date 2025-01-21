«Уральские авиалинии» подвели итоги года

Фото Женевы Нефедовой

«Уральские авиалинии» за 2024 год перевезли 9 млн 522 тыс. 214 пассажиров, что на 115 тыс. 731 человека больше, чем в предыдущем году. Пассажирооборот в течении года составил 26,5 млн пас/км. Всего было совершено более 55 тыс. рейсов, почти половина из которых – международные, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.По итогам прошлого года на внутренних линиях (ВВЛ) компания совершила 31 тыс. 673 рейса и перевезла 5 млн 527 тыс. 982 пассажиров против 6 млн 767 тыс. 497 пассажиров в 2023 году.На международных рейсах (МВЛ), которых совершено 5 тыс. 136, было перевезено 969 тыс. 466 пассажиров, что значительно больше, чем в прошлом году, когда перевезли всего лишь 3 тыс. 126 пассажиров.Рейсами в страны СНГ, совершенными 18 тыс. 446 раз, воспользовались 3 млн 024 тыс. 766 пассажиров, что также превышает результат прошлого года: тогда перелеты на этих направлениях совершили 2 млн 635 тыс. 860 пассажиров.Годовой пассажирооборот «Уральских авиалиний» составил 26 млн 580 тыс. 509 пас/км. Отмечается, что общий объем авиаперевозок компании в годовом выражении вырос на 1%.За прошедший год маршрутная сеть перевозчика пополнилась семью новыми международными направлениями. Из аэропортов Екатеринбурга и Владивостока появились регулярные рейсы в Пекин, из Домодедово стали возможны полеты в Стамбул и Самарканд, а из Сочи теперь можно слетать в Дубай — один из самых популярных городов у российских туристов. Также из воздушной гавани Сочи и подмосковного аэропорта Жуковский стало возможно отправится в столицу Азербайджана — Баку.Отмечается, что компания не забывает и о благополучии своих сотрудников, вносящих большой вклад в сохранение объема перевозок в условиях санкционных ограничений. Так, в ноябре прошлого года была проиндексирована заработная плата сотрудников производственных и технических департаментов на 25-35%. Зарплаты специалистов других подразделений возросли на 15-20%. Ранее в начале весны на 20% была повышена зарплата бортпроводников.«Уральские авиалинии» активно модернизируют свою деятельность и регулярно внедряют различные инновации, в том числе, и в цифровой сфере. Так, на XIV Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходившей в Екатеринбурге в июле 2024 года, авиакомпания заключила договор о сотрудничестве в области модернизации бизнес-процессов с ГК СКБ Контур, являющейся одной из крупнейших IT-компаний в России.Благодаря внедрению экосистемы, предоставленной СКБ Контур, компания смогла автоматизировать большое количество бизнес-процессов и значительно повысить эффективность своей работы.За 2024 год «Уральские авиалинии» добились значительных успехов, что было отмечено различными наградами, в том числе, для конкретных сотрудников. Так, например, Авиационный технический центр авиакомпании за проводимые им регламентные работы получил диплом конкурса «100 лучших товаров России», а начальнику службы качества технического центра был вручен почетный знак «Отличник качества» от ФБУ «Уралтест».Работа авиакомпании по развитию внутренних и трансферных перевозок, увеличению потока пассажиров и открытию новых направлений была отмечена премией Pulkovo Awards. Отметим, что годовой пассажиропоток компании через санкт-петербургский аэропорт на протяжении четырех лет превышает цифру в один миллион человек. Происходит это благодаря наличию обширной программы полетов, выполняемых «Уральскими авиалиниями», в том числе, на Дальний Восток.Еще одним значимым достижением стало получение авиаперевозчиком ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024. За уральскую компанию в онлайн-голосовании было отдано 47% голосов. По словам заместителя генерального директора — директора по производству компании Александра Зиновьева, подобное признание пассажиров доказывает, что авиакомпания исполняет мечты путешественников и дарит новые впечатления, способствуя популяризации туризма и культурных достопримечательностей, которая и является целью конкурса.