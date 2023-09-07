За январь-сентябрь «Уральские авиалинии» перевезли 7,3 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. За восемь месяцев текущего года услугами компании «Уральские авиалинии» воспользовались ...10.03.2022 «Уральские авиалинии» перевезли более 1 млн пассажиров с начала года
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2022. В феврале 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 468 тыс. 542 пассажира ...13.05.2021 Пассажиропоток «Уральских авиалиний» приближается к докризисному уровню
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В апреле этого года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 617 тыс. 895 ...10.12.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала года перевезло более 4 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. С 1 января по 8 декабря 2013 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 4 181 ...08.08.2012 С начала года «Уральские авиалинии» перевезли порядка 2 млн пассажиров
В середине августа «Уральские авиалинии» планируют зарегистрировать двухмиллионного пассажира, сообщает пресс-служба ...