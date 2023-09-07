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За январь-сентябрь «Уральские авиалинии» перевезли 7,3 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В сентябре 2023 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 053 тыс. 364 пассажира. Это на 1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Telegram-канал компании, на внутренних линиях было перевезено 835 тыс. 956 пассажиров, на международных — 217 тыс. 408.

Всего было выполнено 6 тыс. 046 рейсов, что на 2% меньше показателя сентября 2022 года. В том числе — 4 тыс. 701 рейс внутри страны и 1 тыс. 345 международных рейсов. При этом наибольшей популярностью пользовались следующие направления: в Сочи из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга и обратно, а также Жуковский — Душанбе — Жуковский.

В свою очередь, за январь-сентябрь 2023 года «Уральские авиалинии» перевезли 7 млн 306 тыс. 167 пассажиров, что на 11% превышает результат того же периода предыдущего года. В том числе внутренними линиями воспользовались 5 млн 303 тыс. 243 пассажира, международными — 2 млн 002 тыс. 924 пассажира.

За девять месяцев этого года авиакомпания выполнила 43 тыс. 457 рейсов (+5% к аналогичному периоду прошлого года). В том числе — 30 тыс. 875 внутренних рейсов, 12 тыс. 582 — международных и по СНГ. Пассажирооборот составил 19 329 835 тыс. пасс. километров.
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