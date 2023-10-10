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Услугами «Уральских авиалиний» за 11 месяцев 2023 года воспользовались 8,7 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Услугами компании «Уральские авиалинии» за 11 месяцев текущего года воспользовались 8 млн 793 тыс. 407 пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Внутри страны перелеты совершили 6 млн 375 тыс. 194 пассажира, на международных воздушных линиях — 2 млн 418 тыс. 213 пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.

Всего за период с января по ноябрь авиакомпания выполнила 52 тыс. 176 рейсов, что на 3% больше год к году. Из них 36 тыс. 997 рейсов было совершено внутри страны, 15 тыс. 179 рейсов — за рубеж. Пассажирооборот составил 23 млрд 260 млн 689 тыс. пассажирокилометров.

В ноябре 2023 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 638 тыс. 845 пассажиров (+3% к ноябрю 2022 года). Среди них на внутренних линиях — 439 тыс. 884 пассажира, на международных линиях — 198 тыс. 961 человек. Всего было выполнено 3 тыс. 702 рейса (-5% к ноябрю 2022 года): 2 тыс. 495 рейсов внутри страны, 1 тыс. 207 международных рейсов.
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