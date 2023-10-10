Услугами «Уральских авиалиний» за 11 месяцев 2023 года воспользовались 8,7 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В сентябре 2023 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 053 тыс. 364 ...07.09.2023 Компания «Уральские авиалинии» увеличила перевозку пассажиров на 13%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. За восемь месяцев текущего года услугами компании «Уральские авиалинии» воспользовались ...11.09.2018 За 8 месяцев 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли более 6 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. С января по август 2018 года услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» ...23.05.2012 В 2012 году ОАО «Уральские авиалинии» увеличило пассажиропоток на 66%
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвело производственные итоги за апрель 2012 ...12.04.2012 С начала 2012 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезло более 500 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвело производственные итоги за март 2012 ...