Перевозки пассажиров на сети СвЖД в июне выросли почти на 5%

За январь-июль 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 13,2 млн пассажиров, что ...04.08.2020 Пассажирооборот на СвЖД в июле снизился на 53,2%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. За январь-июль 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) ...05.04.2017 Число отправленных со станций СвЖД пассажиров в I квартале сократилось на 1%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2017. С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в I квартале 2017 года ...03.03.2017 Численность пассажиров на СвЖД в феврале сократилась на 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2017. В феврале 2017 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД), по ...04.09.2009 В январе — августе 2009 года объемы пассажирских перевозок поездами дальнего следования Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» снизились на 9%
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2009. Свердловская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» подвела предварительные итоги перевозки ...