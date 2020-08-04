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Перевозки пассажиров на сети СвЖД в июне выросли почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В июне 2024 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовалось 3,2 млн пассажиров. Это на 4,7% больше показателей аналогичного месяца 2023 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Аналитики отмечают, что поездами пригородного сообщения воспользовалось 2,4 млн человек (+5,1%), дальнего следования — 0,8 млн (+3,5%). Пассажирооборот в июне 2024 года составил 763 млн пассажирокилометров, что на 2% меньше июня 2023 года.

Кроме этого, за I полугодие 2024 года с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 15,8 млн пассажиров, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них в пригородном сообщении — 11,7 млн пассажиров (+5,6%), в дальнем следовании — 4,1 млн (+7%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 3,7% и составил 4,1 млрд пассажирокилометров.

В целом по России услугами ОАО «РЖД» в июне 2024 года воспользовалось 111,8 млн пассажиров, что на 5,7% больше аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 99,4 млн пассажиров (+5,8%), в дальнем следовании — 12,4 млн (+5,5%). Пассажирооборот в июне 2024 года составил 14,3 млрд пассажирокилометров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За I полугодие 2024 года перевезено 608,4 млн пассажиров (+6,6% к январю-июню 2023 года), из них в дальнем следовании отправлено 58,8 млн пассажиров (+8,4%), в пригородном сообщении — 549,6 млн (+6,8%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 8,2% к уровню прошлого года и составил 63,9 млрд пассажирокилометров.
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