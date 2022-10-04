Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в июне выросли на 6%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. За январь-сентябрь 2022 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) ...

Перевозки пассажиров по Свердловской железной дороге за год выросли на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В 2021 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было отправлено ...

Пассажиропоток на сети СвЖД в 2021 году увеличился на 15%

В марте 2020 года пассажирские перевозки с вокзалов и станций Свердловской железной дороги в дальнем следовании ...

Пассажирские перевозки дальнего следования на СвЖД сократились на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2020. В марте 2020 года пассажирские перевозки с вокзалов и станций Свердловской железной ...

Пассажирские перевозки дальнего следования на СвЖД сократились на 4,6%

За девять месяцев 2012 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено около 30 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2012. С начала текущего года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 28,6 млн пассажиров. ...