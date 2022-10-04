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Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в июне выросли на 6%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. За июнь 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было отправлено 3 млн пассажиров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Пригородным сообщением воспользовались 2,3 млн человек (плюс 5,5% к 2022 году), маршрутами дальнего следования — 0,7 млн (плюс 7,6%). Пассажирооборот составил 776 млн пасс-км, что на 3,5% превышает прошлогодний результат.

За январь июнь инфраструктурой СвЖД воспользовались 14,9 млн граждан. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На маршрутах пригородного сообщения передвигались 11,1 млн человек (плюс 13,2%), дальнего следования — 3,8 млн (плюс 13,9%). Пассажирооборот вырос на 10,6%, до 4 млрд пасс-км.
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