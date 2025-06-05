Перевозки пассажиров на сети СвЖД в июне выросли на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. В июне 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба СвЖД.



Перевозки пригородным сообщением за год выросли на 3,7% (2,5 млн человек). Поездами дальнего следования — на 2,8% (до 0,8 млн человек).



За шесть месяцев 2025 года 2025 года на сети СвЖД было отправлено 16,2 млн пассажиров. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.