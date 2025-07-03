УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:56

Перевозки пассажиров на сети СвЖД в июле выросли на 2%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. В июне 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было отправлено 3,5 млн пассажиров, что на 2,2 % больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба СвЖД.

Перевозки пригородным сообщением за год выросли на 2,3% (до 2,6 млн человек). Поездами дальнего следования — на 2% (до 0,9 млн человек).

За семь месяцев 2025 года на сети СвЖД было отправлено 19,7 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
