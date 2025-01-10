Услугами СвЖД в прошлом году воспользовались 33,3 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 33,3 млн пассажиров. Это на 4,6% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба СвЖД.



24,9 млн пассажиров воспользовались пригородным сообщением (+4,7% по сравнению с 2023 годом), 8,4 млн человек — поездами дальнего следования (+4,4%).



В целом по всей сети РЖД в 2024 году было обслужено 1 млрд 284,1 млн пассажиров. Из них пригородным сообщением был отправлен 1 млрд 156,7 млн (+7,3%), поездами дальнего следования — 127,4 млн человек (+4,4%).