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10.01.2025

Услугами СвЖД в прошлом году воспользовались 33,3 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 33,3 млн пассажиров. Это на 4,6% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба СвЖД.

24,9 млн пассажиров воспользовались пригородным сообщением (+4,7% по сравнению с 2023 годом), 8,4 млн человек — поездами дальнего следования (+4,4%).

В целом по всей сети РЖД в 2024 году было обслужено 1 млрд 284,1 млн пассажиров. Из них пригородным сообщением был отправлен 1 млрд 156,7 млн (+7,3%), поездами дальнего следования — 127,4 млн человек (+4,4%).
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