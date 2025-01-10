Услугами СвЖД в прошлом году воспользовались 33,3 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. В ноябре текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,5 ...02.11.2024 Перевозки пассажиров на СвЖД в январе-октябре выросли на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 2.11.2024. За десять месяцев 2024 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались ...04.07.2023 Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в июне выросли на 6%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. За июнь 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было ...04.10.2022 Перевозки пассажиров по Свердловской железной дороге за год выросли на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. За январь-сентябрь 2022 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) ...10.01.2022 Пассажиропоток на сети СвЖД в 2021 году увеличился на 15%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В 2021 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было отправлено ...