Перевозки пассажиров на сети СвЖД в мае выросли на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В мае 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 3,1 млн пассажиров, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба СвЖД.



Перевозки пригородным сообщением за год выросли на 7,9% (до 2,4 млн человек), поездами дальнего следования — на 3,3% (до 0,7 млн человек).



По итогам пяти месяцев (январь-май) 2025 года на сети СвЖД было отправлено 12,9 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.