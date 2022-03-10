Компания «Уральские авиалинии» увеличила перевозку пассажиров на 13%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. За восемь месяцев текущего года услугами компании «Уральские авиалинии» воспользовались 6 млн 252 тыс. 803 пассажира, что на 13% большем, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за обозначенный период авиакомпания выполнила 37 тыс. 411 рейсов, что на 6% больше соответствующих показателей прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика.



Кроме того, за вышеуказанный период услугами компании на внутренних воздушных линиях воспользовались 4 млн 467 тыс. 287 пассажиров, на международных воздушных линиях — 1 тыс. 674 пассажира, и 1 млн 783 тыс. 842 пассажира улетели в страны ближнего зарубежья (СНГ).



Всего за восемь месяцев 2023 года авиакомпания выполнила 26 тыс. 174 рейса внутри страны, 16 рейсов — в дальнее зарубежье, 11 тыс. 221 рейсов — по СНГ. Пассажирооборот составил 16 543 978 тыс. пасс. километров.



В августе 2023 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 191 тыс. 290 пассажиров. Среди них на внутренних линиях — 904 тыс. 449 пассажиров, на международных — 286 тыс. 841 человек. Всего было выполнено 6 тыс. 706 рейсов, из них 5 тыс. 030 внутренних рейсов, 1 тыс. 676 — международных.



За период с 1 июня по 31 августа авиакомпания выполнила 18 тыс. 964 рейса и перевезла 3 млн 278 тыс. 753 пассажира.