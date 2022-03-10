Компания «Уральские авиалинии» увеличила перевозку пассажиров на 13%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2022. В феврале 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 468 тыс. 542 пассажира ...18.01.2022 «Уральские авиалинии» за 2021 год перевезли более 9,2 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. В 2021 году авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 200 тыс. 198 пассажиров, ...14.10.2019 «Уральские авиалинии» с начала года перевезли почти 7,5 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. По итогам девяти месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 7 млн ...12.09.2019 «Уральские авиалинии» с начала года перевезли более 6 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. По итогам восьми месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6 млн ...11.09.2018 За 8 месяцев 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли более 6 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. С января по август 2018 года услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» ...