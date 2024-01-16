«Уральские авиалинии» на 11% увеличили перевозки пассажиров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По итогам 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 406 тыс. 483 пассажира, что на 11% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



«На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 6 млн 767 тыс. 497 пассажиров, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 638 тыс. 986 пассажиров», — указано в сообщении пресс-службы «Уральских авиалиний».



В течение года перевозчик выполнил 56 тыс. 049 рейсов, на 3% больше, чем в 2022 году (9 тыс. 389 по ВВЛ и 16 тыс. 660 по МВЛ). Услугами компании воспользовались 613 тыс. 076 пассажиров, на 10% больше, чем в 2022 году (на ВВЛ было перевезено 392 тыс. 303 пассажира, на МВЛ — 220 тыс. 773 человек). Пассажирооборот составил 24 911 941 тыс. пасс. км.