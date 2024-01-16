«Уральские авиалинии» на 11% увеличили перевозки пассажиров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Услугами компании «Уральские авиалинии» за 11 месяцев текущего года воспользовались 8 ...07.09.2023 Компания «Уральские авиалинии» увеличила перевозку пассажиров на 13%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. За восемь месяцев текущего года услугами компании «Уральские авиалинии» воспользовались ...14.10.2019 «Уральские авиалинии» с начала года перевезли почти 7,5 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. По итогам девяти месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 7 млн ...12.09.2019 «Уральские авиалинии» с начала года перевезли более 6 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. По итогам восьми месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6 млн ...11.06.2019 «Уральские авиалинии» перевезли более 3 млн пассажиров с начала года
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. По итогам пяти месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 3 млн 298 тыс. 435 ...