«Уральские авиалинии» за прошлый год перевезли 9,5 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По итогам 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 406 тыс. 483 ...10.10.2023 За январь-сентябрь «Уральские авиалинии» перевезли 7,3 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В сентябре 2023 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 053 тыс. 364 ...18.01.2022 «Уральские авиалинии» за 2021 год перевезли более 9,2 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. В 2021 году авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 200 тыс. 198 пассажиров, ...10.07.2019 «Уральские авиалинии» с начала года перевезли более 4 млн пассажиров
УрБК, Москва, 10.07.2019. По итогам шести месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 4 млн 242 тыс. 555 ...11.06.2019 «Уральские авиалинии» перевезли более 3 млн пассажиров с начала года
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. По итогам пяти месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 3 млн 298 тыс. 435 ...