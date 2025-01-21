«Уральские авиалинии» за прошлый год перевезли 9,5 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. «Уральские авиалинии» за 2024 год перевезли 9 млн 522 тыс. 214 пассажиров против 9 млн 406 тыс. 483 пассажиров в 2023 году (+115 тыс. 731 пассажир). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



По итогам прошлого года на внутренних линиях (ВВЛ) было перевезено 5 млн 527 тыс. 982 пассажира (6 млн 767 тыс. 497 пассажиров в 2023 году), на международных рейсах (МВЛ) — 969 тыс. 466 пассажиров (3 тыс. 126 пассажиров в 2023 году), на рейсах СНГ — 3 млн 024 тыс. 766 пассажиров (2 млн 635 тыс. 860 пассажиров в 2023 году).



Всего за год было выполнено 55 тыс. 435 рейсов. Из них по ВВЛ — 31 тыс. 673, по МВЛ — 5 тыс. 136, по СНГ — 18 тыс. 446. Годовой пассажирооборот составил 26 млрд 580 млн 509 тыс. пас. км. Общий объем авиаперевозок в годовом выражении вырос на 1%.



В 2024 году авиакомпанией были открыты новые направления: в Пекин — из Екатеринбурга и Владивостока; в Стамбул и Самарканд — из Домодедово; в Дубай — из Сочи; в Баку — из Сочи и Жуковского.



Также компания повысила зарплаты своим сотрудникам (на 35% техперсоналу и на 20% бортпроводникам) и заключила партнерское соглашение с СКБ Контур, которое позволило провести автоматизацию многих бизнес-процессов.



Кроме того, в прошлом году «Уральские авиалинии» получили премию «Russian Traveler Awards 2024» и дипломы конкурса «100 лучших товаров России».