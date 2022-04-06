В 2022 году аэропорт Кольцово обслужил 5,8 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В 2022 году международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») обслужил 5,84 млн пассажиров. Это на 3,6% меньше, чем в 2021 году, когда было обслужено 6,06 млн пассажиров, сообщает пресс-служба дирекции по стратегическим коммуникациям организации.



По данным аналитиков, 4,7 млн пассажиров в 2022 году совершили перелеты по России (в 2021 году этот показатель составлял 4,9 млн пассажиров). В 2022 году уральцы могли воспользоваться прямыми регулярными рейсами в 59 городов России, наибольшей популярностью пользовались Москва, Сочи и Санкт-Петербург.



Эксперты отметили, что основной причиной снижения пассажиропотока на внутренних линиях стало закрытие с февраля воздушного пространства над аэропортами юга России. В прошлом году на рейсах из Екатеринбурга в данные аэропорты было обслужено более 743 тыс. пассажиров.



Частично компенсировать потери удалось благодаря перелетам по ряду региональных направлений. Так, для пассажиров Кольцово впервые стали доступны рейсы в Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск. Были возобновлены полеты во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск. Лидерами по приросту пассажиропотока относительно 2021 года стали Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Владивосток, Чита и Махачкала.



На международных линиях пассажиропоток 2022 года оказался сопоставим с показателями предыдущего года. В I полугодии ограничения в авиационной отрасли привели к отмене или сокращению регулярных и чартерных рейсов на традиционных для данного периода туристических направлениях. Возместить отмененные рейсы удалось за счет развития полетных программ авиаперевозчиков в страны ближнего зарубежья, в частности в Армению, Казахстан и Таджикистан.



Также адаптационные мероприятия в отечественной авиаотрасли позволили со II полугодия возобновить и увеличить число рейсов на популярные курорты Турции, ОАЭ, Индии и Таиланда. Лидерами по пассажиропотоку на международных линиях стали Анталья, Душанбе и Дубай. Всего в 2022 году пассажирам аэропорта Кольцово были доступны прямые регулярные и чартерные рейсы по 33 зарубежным маршрутам.