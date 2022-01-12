В новогодние праздники пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге подвел итоги работы в новогодние праздники. За период с 29 декабря 2022 по 8 января 2023 года объем пассажиропотока вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 192 тыс. человек, сообщает пресс-служба дирекции по стратегическим коммуникациям организации.



Наибольшее количество пассажиров было зафиксировано 30 декабря. В этот день сотрудники аэропорта обслужили 20 тыс. 126 человек. Российские и зарубежные авиакомпании выполнили 155 рейсов на прилет и вылет. Показатель суточного пассажиропотока стал рекордным в истории аэропорта в зимний период.



Наибольшим спросом у пассажиров пользовались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Из зарубежных направлений наиболее востребованы были стали Анталья, Дубай, Стамбул, Ереван, Гоа, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Пхукет и Шарджа.