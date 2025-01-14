В Екатеринбурге пассажиропоток в аэропорте Кольцово за лето увеличился на 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В Екатеринбурге свыше 2,5 млн пассажиров отправились этим летом в путешествие из аэропорта Кольцово. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.



Основной вклад в рост пассажирского трафика внесли международные направления (+16%), в то время как внутренние перевозки остались практически на прошлогоднем уровне.



Так, в Москву пассажиропоток за лето составил 556 тыс. человек, в Сочи — почти 301 тыс. и Санкт-Петербург — 201 тыс. На четвертом месте по популярности Минводы, Калининград и Новосибирск. В этих направлениях отправилось по 159 тыс. пассажиров. В Махачкалу трафик составил 37 тыс. человек, а в аэропорт Геленджика за неполный август — около 3,7 тыс.



На международных направлениях лидером стала Анталья: туда отправилось из Кольцово 302 тыс. пассажиров. В Стамбул больше 33,7 тыс., в Шарм-эль-Шейх более 33,5 тыс., в Душанбе — 32 тыс., в Дубай, Ереван и Пхукет по 82 тыс. пассажиров.



В общем за лето пассажирские самолеты совершили 9,1 тыс. вылетов из аэропорта Екатеринбурга.