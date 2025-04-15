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«МегаФон» с 1 августа обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика

УрБК, Москва, 01.08.2025. Трафик на официальный сайт воздушной гавани Геленджика, которая возобновила свою работу в начале июля, с 1 августа будет обнулен. Теперь абоненты получат оперативный доступ к табло и услугам аэропорта вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«МегаФон» с 1 августа обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

«В дороге счет часто идет на минуты, а доступ к информации о рейсах критически важен. Мы сделали сайт аэропорта бесплатным для абонентов, чтобы туристы могли спокойно проверить все нужное: от статуса рейса и времени регистрации до номера выхода на посадку, не думая об остатке интернета. Это позволит пассажирам сосредоточиться на главном — самом путешествии», — говорит руководитель бизнес-юнита тарифов и услуг МегаФона Татьяна Сулава.

Пакет мегабайт не будет расходоваться на любых страницах сайта gelaero.ru. Трафик на gelaero.ru будет обнуляться автоматически у всех клиентов оператора на территории России с положительным балансом счета.

Отметим, что оператор также ведет масштабную ежегодную работу по подготовке телеком-сети Геленджика к турсезону. Благодаря модернизации оборудования скорость мобильного интернета на территории аэропорта теперь достигает 150 Мбит/с, а в самом городе — 100 Мбит/с.
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