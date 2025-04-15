«МегаФон» с 1 августа обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. К юбилею Победы «МегаФон» предоставит свердловчанам бесплатный трафик на сайты о героях ...13.06.2023 Мобильный интернет-трафик пассажиров аэропорта Кольцово вырос на 30%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В 2023 году мобильный интернет-трафик пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово ...09.06.2022 «МегаФон» обнулил интернет-трафик в российской деловой соцсети TenChat
УрБК, Москва, 09.06.2022. «МегаФон» обнулил для всех своих абонентов интернет-трафик в российской деловой соцсети ...17.02.2014 Трафик абонентов ОАО «МегаФон» на Урале в День святого Валентина на 16 млн мегабайт превысил средний показатель
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Объем интернет-трафика абонентов «МегаФона» на Урале в главный праздник всех влюбленных ...06.08.2013 Абоненты ОАО «Мегафон» теперь могут оплатить покупки в интернет-магазине Ozon.ru с мобильного счета
УрБК, Москва, 06.08.2013. У абонентов ОАО «МегаФон» появилась уникальная возможность оплачивать покупки в ...