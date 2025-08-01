«МегаФон» обнулит трафик на новостные ресурсы на время саммита Россия — США

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. «МегаФон» принял решение с 15 по 17 августа обнулить трафик на 14 ведущих российских СМИ. Благодаря этому россияне смогут без ограничений следить за всеми важными событиями саммита Россия — США, сообщает пресс-служба компании.В перечень новостных ресурсов вошли РИА Новости (ria.ru), ТАСС (tass.ru), «Интерфакс» (interfax.ru), РБК (rbc.ru), «Коммерсантъ» (kommersant.ru), «Ведомости» (vedomosti.ru), «Известия» (iz.ru), Газета.Ru (gazeta.ru), Лента.ру (lenta.ru), НТВ (ntv.ru), «Первый канал» (1tv.ru), ВГТРК (vgtrk.ru), RT (rt.com) и Ura.ru (ura.news).Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории России с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.