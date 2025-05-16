УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:33

«МегаФон»: Свердловчане стали активнее посещать новостные ресурсы в преддверии саммита Россия — США

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Свердловчане в преддверии саммита Россия — США стали активнее посещать новостные ресурсы. Они прокачали рекордное количество трафика на сайтах. Это показала аналитика «МегаФона», основанная на обезличенной информации абонентов.

Жители региона активно мониторят информационное поле и читают сайты федеральных телеканалов, деловых изданий и наиболее популярных общественных медиа страны. Так, трафик на ряд крупных интернет-СМИ с четверга вырос на 57% по сравнению с показателем прошлой недели. А объем данных на сайты крупнейших телеканалов увеличился в 2,1 раза.

Искать подробности встречи и мониторить ленты свердловчане начинают, как правило, с 7 часов утра. К обеду трафик увеличивается примерно на 30%, а своего пика он достигает вечером по завершении работы — в это время он на 76% выше среднечасового значения. При этом жители не перестают скролить ленты даже в ночной время.

Отметим, что с 15 по 17 августа «МегаФон» обнулил мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы, чтобы абоненты могли как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями. В список попали интернет-страницы РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, РБК, «Коммерсант», Газета.Ru, НТВ, «Первого канала» и других.

Напомним, переговоры между президентами России и США стартуют сегодня в 22.30 по московскому времени.
