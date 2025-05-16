«МегаФон»: Свердловчане стали активнее посещать новостные ресурсы в преддверии саммита Россия — США

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. «МегаФон» принял решение с 15 по 17 августа обнулить трафик на 14 ведущих российских ...16.05.2025 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще интересоваться бьюти-товарами в интернете
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. Свердловчане стали чаще интересоваться бьюти-товарами в интернете. В «МегаФоне» ...19.03.2025 Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик ...19.02.2025 Свердловчане стали чаще интересоваться китайским машинами в интернете
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В январе 2025 года свердловчане на 60% увеличили трафик на официальные сайты ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...