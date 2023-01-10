Специалисты «МегаФона» с начала января 2023 года зафиксировали тройной рост трафика на обучающих сайтах в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Специалисты мобильного оператора «МегаФон» фиксируют увеличение мобильного трафика на обучающих сайтах в два раза с начала января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику аналитики отметили на ресурсах по изучению иностранных языков, программированию и IT.
Как сообщает пресс-служба оператора сотовой связи, трафик по этим направлениям в Свердловской области увеличился втрое.
По словам экспертов, в 2,3 раза выросла активность на онлайн-площадках, где можно получить дополнительное образование в вузах России. Такие данные специалисты «МегаФона» получили после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов.
Кроме того, продолжают пользоваться спросом сайты с дистанционными курсами и интерактивными онлайн-уроками. Первую волну интереса к ним аналитики наблюдали еще во время пандемии, а за последний год мобильный трафик на ресурсах увеличился еще в 2,5 раза.
«По мобильной активности на официальных сайтах вузов Екатеринбурга уверенно лидирует Уральский федеральный университет (УрФУ). В список площадок с максимальным трафиком также вошли Уральский государственный экономический университет и Российский государственный профессионально-педагогический университет», — говорится в сообщении.
Также сами студенты стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объем передачи данных учащихся вырос на 33%. В топе интересов — платформы с видеоконтентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Вдобавок молодежь активно пользуется такси и приложениями с картами.
«Образование стало одной из главных инвестиций, а онлайн-ресурсы — популярным способом получения новых знаний. И, конечно, для этого всем учащимся необходим надежный мобильный интернет. Для того, чтобы сохранить качество и скорость передачи данных в условиях повышенной нагрузки и роста трафика, мы расширили емкость сети более чем в 100 ключевых локациях региона, включая территорию в районе вузов Екатеринбурга», — сообщила директор «МегаФона» в Свердловской области Инна Джур.
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