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Вчера, 11:00

«МегаФон» выявил более 30 тыс. фишинговых сайтов

По данным антифишинговой платформы «МегаФона», число выявленных в России фишинговых сайтов в январе-феврале выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полученные при помощи фишинга сведения злоумышленники используют для дальнейшего давления на пользователя, получения доступа к денежным средствам и конфиденциальной информации, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«МегаФон» выявил более 30 тыс. фишинговых сайтов

«Обычно в преддверии праздников защитные решения оператора фиксируют рост количества фишинговых сайтов почти на треть, однако уже с начала года статистика показала почти двукратный рост. В прошлом году в новогодние каникулы и накануне гендерных праздников было зафиксировано порядка 17 тыс. фишинговых доменов в месяц. В этом году уровень выявления в январе превысил отметку в 30 тыс. доменов. Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты и финансовые организации, маркетплейсы, а в праздничный сезон к ним добавились сайты с несуществующими розыгрышами и акциями», — говорится в сообщении.

Соотношение между основными видами фишинга осталось прежним. Ресурсы-имитаторы инвестиционной и финансовой тематики занимают примерно 60% от общей доли. Обычно они маскируются под брендинг крупных корпораций, сообщают о возможности получить выплату по случаю праздника или выгодно вложить деньги. На втором месте сайты, маскирующиеся под маркетплейсы и крупные интернет-магазины брендов — всего около 10%. Они предлагают принять участие в несуществующем розыгрыше или получить бонусы и скидки на товары в честь праздника. Статистика января-февраля указывает на то, что такие кампании адаптируются к праздникам: Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Растет и количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей мессенджеров и социальных сетей. Если ранее выявляли около тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тыс. сайтов. Обычно на подобных ресурсах пользователей призывают авторизоваться при помощи мессенджера или соцсетей, чтобы принять участие в голосованиях, акциях или в целях безопасности, для подтверждения аккаунта.

Отдельно стоит отметить категорию сайтов, имитирующих официальные сервисы проверки доступов или разрешений. Например, «Проверка запрета на въезд в РФ онлайн», «Управление по вопросам миграции». Пользователь вынужден ввести номер телефона и код из СМС, который приходит в мессенджере. Этот код используется мошенниками для доступа к учетной записи жертвы.

«Мы всегда уделяем повышенное внимание угрозам в цифровом пространстве, с которыми могут столкнуться наши абоненты. Отслеживаем тенденции, новые приемы мошенников, чтобы предупреждать наших абонентов и совершенствовать продукты для защиты как абонентов, так и корпоративных клиентов. Противодействие мошенничеству ведется на разных уровнях, но важно помнить простые правила и следовать рекомендациям», — прокомментировал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

Персональные и учетные данные — самая ценная информация, доступ к которой мошенники пытаются получить посредством взлома аккаунтов, фишинга, а также в ходе телефонных переговоров, когда жертва добровольно их сообщает. Такой угон аккаунта — это первый этап мошеннической схемы. Впоследствии учетные записи могут использовать для мошенничества по списку контактов, распространения спама, доступа к закрытым сообществам, конфиденциальным данным и денежным средствам жертвы. Чтобы защитить себя от фишинга, нужно добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачать официальные приложения, установить антивирусное ПО. Обязательно установить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где это возможно. В дальнейшем не пренебрегать предупреждениями оператора или защитных приложений при переходе на потенциально опасные страницы, не вводить код подтверждения, если не уверены в легитимности ресурса, проверять информацию в официальных источниках.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»
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