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Вчера, 16:41

«МегаФон» совместно с «Яндекс.Браузером» ежедневно выявляет более 600 новых мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 20.06.2024. Компания «МегаФон» и «Яндекс.Браузер» этой весной запустили совместный проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. На сегодняшний день специалисты обеих компаний выявляют более 600 новых мошеннических сайтов ежедневно, сообщает пресс-служба оператора связи.

«Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. В «МегаФоне» разработана собственная система выявления таких ресурсов, позволяющая эффективно защищать абонентов от мошенничества. Мы решили объединить наши усилия с «Яндекс.Браузером», команда которого обладает глубокой экспертизой в борьбе с фишингом. Для максимальной безопасности мы рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный pin-код и пароль», — рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

В рамках договоренности специалисты обеих компаний ежемесячно передают друг другу список из нескольких тысяч подозрительных ресурсов, которые «МегаФон» выявляет с помощью умных алгоритмов и аналитики больших данных, а «Яндекс.Браузер» — генеративных нейросетей нового поколения. Это позволяет взаимно обогатить базу опасных сайтов и усилить защиту пользователей от интернет-мошенников.

При этом аналитики компаний «МегаФон» и «Яндекс.Браузер» отмечают, что более 70% фишинговых ссылок в сети приходится сегодня на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов.

Так, более 60% выявленных за шесть месяцев фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10% приходится на поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом.

Остальные 30% фишинговых сайтов относятся к различным категориям. Специалисты часто обнаруживают страницы, имитирующие соцсети, ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и государственных порталов. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и с несуществующими розыгрышами призов.

Аналитики отмечают, что в качестве активных каналов распространения фишинговых ссылок выступают рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам-атаки.
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