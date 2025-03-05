«МегаФон» выявил рост количества мошеннических схем с использованием легитимных сайтов компаний

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Специалисты «МегаФон» и «Лаборатории Касперского» обнаружили, что с начала года злоумышленники стали чаще использовать корпоративные сайты для реализации фишинговых схем с целью кражи личных данных и средств россиян. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».Специалисты компании сообщают, что злоумышленники используют уязвимости в работе сайтов компаний и настраивают переадресацию на фишинговые ресурсы. Затем они посредством электронной почты, мессенджеров или push-уведомлений распространяют ссылку на одну из легитимных страниц сайта. При переходе по ссылке срабатывает переадресация на поддельную страницу.По данным «Лаборатории Касперского», за январь-февраль 2025 года количество таких переходов, заблокированных защитными решениями, выросло примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув нескольких сотен тысяч.«Повышение уровня киберграмотности пользователей и совершенствование инструментов защиты вынуждают мошенников изобретать новые способы обмана. Стать жертвой рискует не только клиент, но и бизнес. Взломанный корпоративный сайт, ставший частью мошеннической схемы, может нанести удар по самой компании и повлечь за собой юридические и репутационные риски. Владельцам ресурсов необходимо проводить аудит уязвимости и следить за актуальностью ПО, систем управления, регулярно менять пароли для доступа администраторов сайтов. Защитные решения «МегаФона», основанные, в том числе, на анализе big data, позволяют выстраивать защиту от интернет-мошенничества как для бизнеса, так и для собственных абонентов», — заявил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.