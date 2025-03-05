«МегаФон» выявил рост количества мошеннических схем с использованием легитимных сайтов компаний

Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты, финансовые организации и маркетплейсы ...07.11.2024 «МегаФон»: Кибермошенники активизируются перед началом распродаж на маркетплейсах
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. Перед началом сезона распродаж число попыток мошенников перевести пользователей на ...20.06.2024 «МегаФон» совместно с «Яндекс.Браузером» ежедневно выявляет более 600 новых мошеннических сайтов
УрБК, Москва, 20.06.2024. Компания «МегаФон» и «Яндекс.Браузер» этой весной запустили совместный проект по обмену ...22.02.2024 «МегаФон» защитит абонентов от фишинга и утечки персональных данных
УрБК, Москва, 22.02.2024. «МегаФон» подключил собственную антифишинговую платформу к системе мониторинга фишинговых ...09.08.2012 В первом полугодии ОАО «МегаФон» вернуло своим абонентам, ставшим жертвами мошенников, свыше 20 миллионов рублей
УрБК, Москва, 09.08.2012. За первое полугодие 2012 года на счета абонентов ОАО «МегаФон», ставших жертвами ...