Аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов «МегаФона» совместно с «Лабораторией Касперского» и RuStore. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Детей пытаются обманывать при помощи поддельных мобильных игр, соцсетей, спекулируют на теме школьных экзаменов. По данным аналитиков «МегаФона», с начала года мошенники все чаще выдают себя за представителей школы: завучей, социальных педагогов. В каких-то случаях предлагают зарегистрироваться на определенном ресурсе, в другом назвать код из смс для якобы активации школьного дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей. За первые пять месяцев этого года таких инцидентов зарегистрировано на 30% больше, чем за весь прошлый год. Также в период проведения экзаменов актуальна схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других.



«Рост мошеннической активности в отношении детей фиксируется нами с начала года как по собственной аналитике, так и по обращениям наших абонентов. Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем — вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в аренду за деньги. Такие учетные записи используются для мошеннических обзвонов, распространения вредоносного контента или проведения фишинговых атак, в том числе на друзей и знакомых через доверенные каналы общения. Кроме того, современные дети — продвинутые пользователи цифровых технологий и приложений, что делает их аккаунты особенно ценными для злоумышленников», — рассказал директор департамента по предотвращению потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.



Злоумышленники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения. Так, по данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории — вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию. Чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных.



Также, по данным «Лаборатории Касперского», количество атак на Android-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло почти на 60% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время почти в три раза увеличилось число атак, где злоумышленники выдавали зловредное ПО за читы (способы получения какого-либо преимущества в игре за счет ошибок программы). Известны случаи, когда атакующие встраивали вредоносное ПО в моды (обновления для модификации или исправления ошибок) для популярных игр.



Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин рекомендует сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные (СМС, журналы звонков, список контактов и другие), а также к «специальным возможностям» без явной необходимости.