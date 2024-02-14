«МегаФон» защитит абонентов от фишинга и утечки персональных данных

УрБК, Москва, 14.02.2024. В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ...28.06.2023 Число маскирующихся под российские маркетплейсы фишинговых сайтов за год выросло в 11 раз
УрБК, Москва, 28.06.2023. По итогам I полугодия 2023 года число фишинговых сайтов, маскирующихся под российские ...11.08.2022 Минцифры планирует сократить срок блокировки фишинговых сайтов
Минцифры РФ разрабатывает механизм, который позволит сократить срок блокировки фишинговых сайтов (фейковые ресурсы, ...11.08.2022 Минцифры планирует сократить срок блокировки фишинговых сайтов
УрБК, Москва, 11.08.2022. Минцифры РФ разрабатывает механизм, который позволит сократить срок блокировки фишинговых ...19.08.2020 В июле 2020 года удвоилось число фишинговых атак на клиентов российских банков
УрБК, Москва, 19.08.2020. Специалисты в сфере кибербезопасности и финансовые учреждения зафиксировали резкий рост ...