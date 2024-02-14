«МегаФон» защитит абонентов от фишинга и утечки персональных данных

УрБК, Москва, 22.02.2024. «МегаФон» подключил собственную антифишинговую платформу к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов сообщил, что умные алгоритмы оператора нон-стоп сканируют и анализируют более миллиона интернет-ресурсов. Специалисты проверяют те из них, которые система распознала как подозрительные, формируют список фишинговых сайтов и передают его в НИИ «Интеграл», который принимает решение о блокировке или разделегировании домена.



«МегаФон» обладает высокой экспертизой по борьбе с фишингом. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года мы выявили свыше 200 тыс. фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года», — подчеркнул Сергей Хренов.



Согласно статистике компании, только за январь 2024 года платформа «МегаФона» выявила порядка 6 тыс. 700 мошеннических сайтов, мимикрирующих под учетную запись в соцсетях или мессенджерах VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов сайты-имитации «Госуслуг», на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.



Кроме того, злоумышленники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на популярные спектакли, стендап-шоу и другие мероприятия. В январе большинство из них размещалось в доменных зонах ru, shop, com и top.