2000-
Сегодня, 14:35

Минцифры дает белый свет

В Минцифры предложили новую меру для обеспечения устойчивости российского сегмента интернета: создать единый реестр социально значимых ресурсов, доступ к которым будет гарантирован всегда. ИАА «УралБизнесКонсалтинг» разбирается, что известно об инициативе, какие сайты в него войдут, и почему ее уже критикуют эксперты.

Инициатива о создании «белого списка» сайтов — не случайная идея, а логичное продолжение многолетней работы властей по обеспечению цифрового суверенитета страны. Ее корни уходят в закон о «суверенном Рунете», принятый в 2019 году. Он обязал операторов установить специальное оборудование для централизованного управления трафиком, чтобы интернет в России работал даже в случае отключения от глобальной инфраструктуры.

Еще одной причиной стала проблема избыточных блокировок. Когда Роскомнадзор ограничивает доступ к запрещенному ресурсу (часто по IP-адресу), под раздачу нередко попадают соседние, абсолютно легальные сайты. Это наносило ущерб бизнесу и создавало неудобства для пользователей. «Белый список» призван стать буфером от таких ошибок.

Что такое «белый список»?

Речь идет о создании единого реестра доменных имен и IP-адресов, доступ к которым будет гарантирован на территории России при любых обстоятельствах. Ресурсы из этого списка должны оставаться онлайн: при любых точечных блокировках других сайтов, а так же в случае технических сбоев у операторов связи и при масштабных кибератаках или внешних угрозах.

Фактически, государство берет на себя ответственность за бесперебойную работу критически важной части интернета.

Что войдет в этот список?

В Минцифры подчеркивают, что речь не идет о включении в список всего Рунета. Это будет тщательно отобранный перечень ресурсов, необходимых для функционирования государства, экономики и социальной сферы. По данным издания, в него с высокой вероятностью войдут:

— Госуслуги и органы власти: портал «Госуслуги», сайты Кремля, правительства, министерств и ведомств, судов, избирательных комиссий.

— Критическая инфраструктура (КИИ): системы банковского сектора (сайт ЦБ, крупные банки), транспортные системы (РЖД, аэропорты), энергетика.

— Социально значимые сервисы: официальные сайты сетевых СМИ, образовательные платформы («Сферум», вузы), мессенджеры (VK Мессенджер).

— Техническая основа интернета: DNS-серверы, сервисы точного времени (NTP), точки обмена трафиком (IX).

Что говорит Минцифры?

В ведомстве инициативу позиционируют исключительно как меру для повышения стабильности, а не ограничений.

Акцент на стабильности: «Главная задача — защитить критически важные сайты от случайных падений и блокировок, а не ограничить доступ к информации», — отмечают в министерстве.

Техническая, а не цензурная мера

В Минцифры подчеркивают, что реестр — это инструмент для обеспечения устойчивости работы сетей, а не оценки контента.

Обещание прозрачности

Критерии включения в список должны быть четкими и публичными. Владельцы ресурсов, вероятно, смогут подавать заявки на включение.

Мнение экспертов: не все так однозначно

Несмотря на благие цели, инициатива вызвала волну критики со стороны экспертного сообщества и правозащитников. Основные опасения сводятся к следующему:

— «Двухскоростной» интернет. Ресурсы, не попавшие в список, могут стать менее стабильными и доступными де-факто, что создаст неравные условия.

— Цензура. Непрозрачные или субъективные критерии отбора могут стать инструментом для давления на неугодные ресурсы. Кто будет решать, что «значимо», а что нет?

— Техническая сложность. Поддержание и постоянное обновление такого списка — огромная и сложная задача. Любые ошибки приведут к недоступности важных ресурсов.

Пока инициатива Минцифры находится на стадии обсуждения. Властям предстоит найти сложный баланс между обеспечением устойчивости интернета и рисками создания новой бюрократической системы, которая может задушить свободное развитие Рунета. От того, насколько прозрачными и четкими будут правила игры, зависит будущее всего российского интернета.
