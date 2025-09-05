Минцифры России добавило в «белый список» Интернета 57 ресурсов

Материалы по теме

УрБК, Москва, 05.09.2025. В России в период ограничений мобильного интернета будут работать социально значимые ...

УрБК, Москва, 04.10.2022. Аналитики Минцифры впервые зафиксировали сокращение трафика мобильного интернета в России. Во ...

УрБК, Москва, 27.04.2018. Роскомнадзор внес IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в ...