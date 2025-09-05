УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:40

Минцифры России добавило в «белый список» Интернета 57 ресурсов

УрБК, Москва, 10.09.2025. В Министерстве цифрового развития России внесли 57 сайтов в Реестр социально значимых сервисов, которые будут работать даже при отключении интернета. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В реестре, сообщают СМИ, оказались такие сайты и платформы, как «Госуслуги», 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2, РЖД, Яндекс, ВКонтакте, ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, Дзен, «Совкомбанк», «Кинопоиск» и «Иви», HH.ru, «Комсомольская правда», РИА Новости, «Лента.ру», РБК и Pikabu, «Фонбет» и другие.

В самом ведомстве отметили, что реестр еще формируется, и некоторые платформы, оказавшиеся в списке, о котором говорят в СМИ, на самом деле в нем отсутствуют.

«В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — уточнили в Минцифры.

Речь идет о списке ресурсов, которые будут работать в период ограничения работы мобильного интернета.

Обновлено. 17.10: В Минцифры РФ опровергли информацию о включении сервиса «Фонбет» в список сайтов, которые будут доступны в период ограничения работы мобильного интернета.
