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«МегаФон»: В Свердловской области вырос трафик на спортивные сайты в связи с новостями о рекорде Александра Овечкина

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Свердловчане активно интересовались рекордом Александра Овечкина, ставшего лучшим бомбардиром в истории НХЛ, благодаря чему в регионе значительно вырос трафик на спортивные сайты. Об этом сообщает пресс-служба МегаФона.

«МегаФон»: В Свердловской области вырос трафик на спортивные сайты в связи с новостями о рекорде Александра Овечкина
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона


Рекорд Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который никто не мог превзойти более 25 лет, вызвал резкий скачок трафика на спортивные сайты. Во время проведения исторического матча интернет-трафик на площадки, где можно следить за хоккейным матчем, вырос сразу в 1,8 раза по сравнению со средним часовым показателем. В свердловском регионе в первый час после забитого гола вырос трафик на сайты sport-express.ru (рост в 2,5 раза), matchtv.ru (увеличение в 1,5 раза) и sport24.ru (рост 41%). Также свердловчане активно читали новости о рекорде и смотрели видео ночью в районе 23:00 — 00:00 и утром в понедельник.

В честь рекорда «МегаФон» назвал новую базовую станцию связи, которая была установлена в Москве недалеко от центрального павильона на территории ВДНХ. Станция получила название «Шайба 895». Она увеличит покрытие и скорость мобильного интернета до 585 Мбит/с на одной из главных досуговых площадок столицы.

«Наши клиенты активно следили за движением Александра Овечкина к мировому рекорду и, конечно, ждали решающей шайбы в ближайшем матче. Даже поздняя ночь не помешала им наблюдать в режиме онлайн, а затем пересматривать и обсуждать этот исторический момент в мессенджерах. В знак солидарности к такому единению наших клиентов, по-настоящему ценящих и любящих хоккей, а также в честь признания заслуг великого хоккеиста мы вписали этот рекорд в историю телекома», — прокомментировал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.
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