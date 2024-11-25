«МегаФон»: В Свердловской области вырос трафик на спортивные сайты в связи с новостями о рекорде Александра Овечкина

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2024. Трафик онлайн-аптек в Свердловской области с начала года вырос на 12% по сравнению с ...23.10.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали активнее посещать виртуальные экскурсии
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. Жители Свердловской области активно посещают виртуальные экскурсии в различные города ...30.09.2024 В Свердловской области трафик в Telegram вырос до 11%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области трафик в Telegram вырос до 11%. Об этом сообщает пресс-служба ...22.01.2024 «МегаФон» зафиксировал в Свердловской области увеличение трафика онлайн-шопинга на 72% с начала января
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области с начала января трафик на сайтах популярных маркетплейсов и ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...