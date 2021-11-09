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С 28 октября «Уральские авиалинии» возобновят перелеты из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 28 октября «Уральские авиалинии» возобновят перелеты из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Уточняется, что рейсы из уральской столицы в Шарм-эль-Шейх будут происходить 1-2 раза в неделю. Также уральцы смогут 2-3 раза в неделю летать в Хургаду. Авиарейсы будут совершать самолеты Airbus A321neo. Путешествие на борту авиалайнера будет занимать чуть больше шести часов.
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