С 28 октября «Уральские авиалинии» возобновят перелеты из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

УрБК, Москва, 09.11.2021. Россия с сегодняшнего дня официально сняла все ограничения на регулярные и чартерные полеты в ...14.10.2021 Россия с 9 ноября снимет все ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду
УрБК, Москва, 14.10.2021. Россия с 9 ноября снимет все ограничения на регулярные и чартерные полеты в египетские ...26.08.2021 «Уральские авиалинии» запускают перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы сразу в несколько городов ...14.04.2011 Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты в Египет
С 16 апреля 2011 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты в Египет из Екатеринбурга, Москвы и ...14.04.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты в Египет
УрБК, Екатеринбург,14.04.2011. С 16 апреля 2011 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты в ...