УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
10.12.2024

«Уральские авиалинии» получили премию Pulkovo Awards

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» получила награду отраслевой премии Pulkovo Awards «Воздушные Ворота Северной Столицы», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Уральские авиалинии» получили премию Pulkovo Awards
Фото Женевы Нефедовой

Почетная отраслевая награда была вручена за успехи в развитии внутренних перевозок, открытие новых рейсов, увеличение потока пассажиров и большой вклад в развитие трансферных перевозок.

Отметим, что «Уральские авиалинии» имеют обширную полетную программу из северной столицы, в частности, на Дальний Восток. Авиакомпания ежедневно выполняет рейсы во Владивосток и Хабаровск с посадкой в Екатеринбурге. В летний период осуществляются регулярные рейсы в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

Пассажиропоток авиакомпании в Пулковском аэропорту уже в течении четырех лет превышает 1 млн человек в год. В этом году миллионный пассажир был зарегистрирован 31 октября.

Добавим, что «Уральские авиалинии» осуществляют вылеты не только из Санкт-Петербурга, но и из других крупных российских городов. Важную роль в сохранении географии полетов играет бережное отношение к кадрам.

С 1 ноября 2024 года авиакомпания увеличила заработную плату всем сотрудникам подразделений собственного авиационного технического центра (АТЦ). Средний процент повышения зарплаты по производственным и техническим департаментам составил 25-35%, по остальным службам – 15-20%.

«Благодарю весь коллектив АТЦ за самоотверженную работу. Несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения, введенные против отрасли гражданской авиации РФ, авиакомпании удалось сохранить объемы перевозок, и вклад команды инженерно-технического центра в эти результаты крайне значим», — отметил генеральный директор Кирилл Сергеевич Скуратов.

«Уральские авиалинии» получили премию Pulkovo Awards
Фото представлено «Уральскими Авиалиниями»

Руководство авиакомпании регулярно пересматривает систему начисления заработной платы и премирования сотрудников. В июне прошлого года всем работникам была повышена зарплата в среднем на 12%, а с 1 марта 2024 года еще на 20% бортпроводникам.

Напомним, что «Уральские авиалинии» эксплуатируют 51 авиалайнер Airbus (14 Airbus А321, 22 Airbus А320, 4 Airbus А319, 3 Airbus A320neo, 8 Airbus А321neo) на условиях операционного лизинга. Авиакомпания не оставляет без внимания существующие самолеты. Они регулярно проходят осмотры, проверки и техническое обслуживание.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
09.12.2024 «Уральские Авиалинии» получили награду Pulkovo Awards

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» получила награду отраслевой премии Pulkovo Awards ...

24.07.2014 Самолеты ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 июля прекращают полеты над юго-востоком Украины

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2014. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», принимая во внимание непростую ситуацию с ...

25.10.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует увеличение авиапарка до 50 воздушных судов

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2013. Сегодня по истечении срока лизинга ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вывело из ...

02.08.2013 Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнился самолетом Airbus 319

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2013. Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнился самолетом Airbus 319. Как ...

17.11.2011 Число Airbus A321 в парке ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» достигло 8

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» насчитывает уже 21 авиалайнер. ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18