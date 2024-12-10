«Уральские авиалинии» получили премию Pulkovo Awards

Фото Женевы Нефедовой

Фото представлено «Уральскими Авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» получила награду отраслевой премии Pulkovo Awards «Воздушные Ворота Северной Столицы», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Почетная отраслевая награда была вручена за успехи в развитии внутренних перевозок, открытие новых рейсов, увеличение потока пассажиров и большой вклад в развитие трансферных перевозок.Отметим, что «Уральские авиалинии» имеют обширную полетную программу из северной столицы, в частности, на Дальний Восток. Авиакомпания ежедневно выполняет рейсы во Владивосток и Хабаровск с посадкой в Екатеринбурге. В летний период осуществляются регулярные рейсы в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.Пассажиропоток авиакомпании в Пулковском аэропорту уже в течении четырех лет превышает 1 млн человек в год. В этом году миллионный пассажир был зарегистрирован 31 октября.Добавим, что «Уральские авиалинии» осуществляют вылеты не только из Санкт-Петербурга, но и из других крупных российских городов. Важную роль в сохранении географии полетов играет бережное отношение к кадрам.С 1 ноября 2024 года авиакомпания увеличила заработную плату всем сотрудникам подразделений собственного авиационного технического центра (АТЦ). Средний процент повышения зарплаты по производственным и техническим департаментам составил 25-35%, по остальным службам – 15-20%.«Благодарю весь коллектив АТЦ за самоотверженную работу. Несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения, введенные против отрасли гражданской авиации РФ, авиакомпании удалось сохранить объемы перевозок, и вклад команды инженерно-технического центра в эти результаты крайне значим», — отметил генеральный директор Кирилл Сергеевич Скуратов.Руководство авиакомпании регулярно пересматривает систему начисления заработной платы и премирования сотрудников. В июне прошлого года всем работникам была повышена зарплата в среднем на 12%, а с 1 марта 2024 года еще на 20% бортпроводникам.Напомним, что «Уральские авиалинии» эксплуатируют 51 авиалайнер Airbus (14 Airbus А321, 22 Airbus А320, 4 Airbus А319, 3 Airbus A320neo, 8 Airbus А321neo) на условиях операционного лизинга. Авиакомпания не оставляет без внимания существующие самолеты. Они регулярно проходят осмотры, проверки и техническое обслуживание.