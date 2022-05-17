«Уральские авиалинии» возобновили сезонные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский и обратно

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Самолеты «Уральских авиалиний» возобновили сезонное выполнение рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский через Екатеринбург и Владивосток. Первый борт в этом году прибыл в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский 24 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.



Полеты на полуостров будут выполняться бортами Airbus-А320NEO по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 11.50, из Екатеринбурга самолет будет отбывать в 18.35. Перелеты по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский запланированы по средам, пятницам и воскресеньям в 07.25.





Фото предоставлено международным аэропортом Петропавловск-Камчатский (Елизово)



Обратные рейсы из аэропорта Елизово во Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям в 14.20.



Билеты на Камчатку уже можно приобрести на официальном сайте или в приложении авиакомпании, а также в кассах по продаже билетов.