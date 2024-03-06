Компания «Уральские авиалинии» со 2 июня возобновит полеты в Харбин

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Компания «Уральские авиалинии» с 4 апреля запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в ...07.06.2023 «Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Компания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — ...17.05.2022 «Уральские авиалинии» открывают новые авиарейсы на Дальний Восток, Камчатку и Сахалин
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. «Уральские авиалинии» открывают новые авиарейсы, которые будут связывать Екатеринбург и ...26.08.2016 «Уральские авиалинии» снизили цены на рейсы из Екатеринбурга в Китай
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на рейсы из Екатеринбурга в Китай. Об ...15.04.2015 Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные рейсы из Москвы в Улан-Удэ
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новые летние рейсы в Москву и обратно из ...