Компания «Уральские авиалинии» со 2 июня возобновит полеты в Харбин

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УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Компания «Уральские авиалинии» с 4 апреля запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в ...

«Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Компания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — ...

«Уральские авиалинии» открывают новые авиарейсы на Дальний Восток, Камчатку и Сахалин

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. «Уральские авиалинии» открывают новые авиарейсы, которые будут связывать Екатеринбург и ...

«Уральские авиалинии» снизили цены на рейсы из Екатеринбурга в Китай

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на рейсы из Екатеринбурга в Китай. Об ...

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные рейсы из Москвы в Улан-Удэ

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новые летние рейсы в Москву и обратно из ...