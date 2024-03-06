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Компания «Уральские авиалинии» со 2 июня возобновит полеты в Харбин

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. «Уральские авиалинии» со 2 июня возобновят полеты в Харбин. Рейсы будут выполняться из Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Новосибирска и Иркутска дважды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, из Красноярска в Харбин можно будет вылететь со 2 июня по понедельникам и пятницам; из Екатеринбурга — с 3 июня по понедельникам и четвергам; из Владивостока — с 4 июня по вторникам и пятницам; из Иркутска — с 5 июня по средам и пятницам, из Новосибирска — с 22 июня по понедельникам и пятницам.

Напомним, с 4 апреля «Уральские авиалинии» впервые после пандемии возобновили регулярные рейсы в Пекин.
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