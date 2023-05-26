«Уральские авиалинии» организовали дополнительные рейсы Екатеринбург — Красноярск и обратно

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. С 23 июля 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Красноярск и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Рейсы Екатеринбург — Красноярск будут выполняться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Красноярск — Екатеринбург — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.



Пассажирам из Красноярска доступны стыковки в аэропорту Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкалу и другие города России.