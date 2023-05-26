«Уральские авиалинии» организовали дополнительные рейсы Екатеринбург — Красноярск и обратно

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Самолеты «Уральских авиалиний» возобновили сезонное выполнение рейсов по маршруту ...10.06.2020 «Уральские авиалинии» с 1 июля возобновят рейсы Красноярск — Екатеринбург — Красноярск
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июля 2020 года возобновит прямые рейсы, ...06.06.2017 «Уральские авиалинии» вводят новые рейсы в Сочи и Симферополь
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы в Сочи и Симферополь из ...01.09.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы между Екатеринбургом и Красноярском
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2010. С 26 сентября 2010 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы ...19.05.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявило о введении специальных тарифов на полеты по маршруту Екатеринбург — Красноярск — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2009. С 22 мая 2009 года ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит специальные тарифы ...