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«Уральские авиалинии» организовали дополнительные рейсы Екатеринбург — Красноярск и обратно

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. С 23 июля 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Красноярск и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы Екатеринбург — Красноярск будут выполняться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Красноярск — Екатеринбург — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Пассажирам из Красноярска доступны стыковки в аэропорту Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкалу и другие города России.
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