Компания «Уральские авиалинии» расширила список направлений с субсидированными тарифами для жителей Калининградской области

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Компания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам для ...

«Уральские авиалинии» запустили продажу билетов из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на ...

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по льготным тарифам в Калининград и на Дальний Восток

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов по субсидированным ...

«Уральские авиалинии» открывают новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — Калининград

УрБК, Москва, 10.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — ...

«Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. С 6 июня 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированный тариф по ...