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Компания «Уральские авиалинии» расширила список направлений с субсидированными тарифами для жителей Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Компания «Уральские авиалинии» расширила список направлений с субсидированными тарифами для жителей Калининградской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

Так, теперь приобрести льготные билеты можно не только на маршруты Калининград — Жуковский — Калининград и Калининград — Екатеринбург — Калининград, но и Калининград — Москва (Домодедово) и Калининград — Санкт-Петербург. Детям предоставляется скидка в размере 25%. Период продаж и вылетов — до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что право на билеты по льготным тарифам имеют граждане РФ с пропиской в Калининградской области, а также студенты, проходящие обучение на территории самого западного региона страны.
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