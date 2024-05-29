Компания «Уральские авиалинии» расширила список направлений с субсидированными тарифами для жителей Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам для ...31.10.2023 «Уральские авиалинии» запустили продажу билетов из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на ...17.10.2018 «Уральские авиалинии» предлагают билеты по льготным тарифам в Калининград и на Дальний Восток
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов по субсидированным ...10.08.2018 «Уральские авиалинии» открывают новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — Калининград
УрБК, Москва, 10.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — ...13.06.2018 «Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. С 6 июня 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированный тариф по ...