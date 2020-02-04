«Уральские авиалинии» запустили продажу билетов из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на перелеты в Калининград из Екатеринбурга и обратно.



Как сообщает пресс-служба перевозчика, приобрести билеты можно с 31 октября 2023 по 30 марта 2024 года, совершить перелет — с 1 января по 30 марта 2024 года.



Отмечается, что субсидии распространяются на маршруты Екатеринбург — Калининград и Калининград — Екатеринбург (стоимость в обоих случаях — 8 тыс. 500 руб.). Цена указана на одного пассажира в одну сторону. Для детей от двух до 11 лет предоставляется дополнительная скидка в размере 25% от тарифа.



Уточняется, что правом на субсидию могут воспользоваться молодежь в возрасте до 23 лет (включая детей), женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II и III группы, а также многодетные семьи.



Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов. Забронировать билеты можно, позвонив в кассу или в call-центр авиакомпании, выкупить — в течение 24 часов только в кассе.