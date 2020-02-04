«Уральские авиалинии» запустили продажу билетов из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным ...22.01.2019 «Уральские авиалинии» открыли продажи на прямые рейсы из Екатеринбурга в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу на прямой регулярный рейс ...10.12.2018 «Уральские авиалинии» снижают цену авиабилетов из Санкт-Петербурга в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении тарифа на маршруте ...13.06.2018 «Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. С 6 июня 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированный тариф по ...02.04.2018 «Уральские авиалинии» открывают продажу билетов по субсидируемым тарифам
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным ...