«Уральские авиалинии» начали продажу субсидированных билетов на 2025 год

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«Уральские авиалинии» запустили продажу билетов из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на ...

У «Уральских авиалиний» стартовали продажи субсидированных авиабилетов на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. «Уральские авиалинии» объявили о старте продаж по субсидированным тарифам в Калининград ...

«Уральские авиалинии» запустили продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Дальнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам для ...

«Уральские авиалинии» объявили о старте продаж льготных авиабилетов в Крым из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным ...

«Уральские авиалинии» открывают продажу билетов по субсидируемым тарифам

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным ...