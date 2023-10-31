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Вчера, 15:57

«Уральские авиалинии» начали продажу субсидированных билетов на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. «Уральские авиалинии» запустили продажу билетов по субсидированным тарифам на 2025 год, сообщает пресс-служба компании.

Субсидии распространяются на покупку билетов в период с 17 декабря 2024 года по 31 декабря 2025 года с датой вылета с 1 января до 31 декабря 2025 года. Детям в возрасте от 2 до 11 лет включительно будет предоставляться скидка в 25%.

Приобрести билеты по субсидированным тарифам (при наличии документов) можно в любых авиакассах. Также предоставляется возможность бронирования при звонке в кассу или контакт-центр авиаперевозчика. Выкуп производится на кассе в течение суток.

Молодые люди от 12 до 23 лет, пенсионеры и дети не старше 12 лет (при приобретении билетов в одном заказе со взрослыми, имеющими право на субсидию) могут приобрести билеты на сайте авиакомпании.

Субсидии доступны для пассажиров из Калининграда, Дальнего Востока, а также имеющих путевку во «Всероссийский детский центр «Океан». Полный перечень маршрутов и более подробную информацию по приобретению субсидированных авиабилетов можно найти на сайте «Уральских авиалиний».
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