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Компания «Уральские авиалинии» запустила продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи авиабилетов по субсидированным тарифам. Это льготные билеты по сниженному тарифу в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок. Совершить перелет можно с 1 января по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, правом на субсидию могут воспользоваться следующие категории граждан России: дети до 11 лет включительно, пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III групп, пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Субсидии авиакомпании доступны по маршрутам из Благовещенска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, из Владивостока в Минводы, Екатеринбург, Иркутск, Сочи, из Хабаровска в Екатеринбург, Минводы, Сочи, из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург, из Читы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, из Южно-Сахалинска в Санкт-Петербург, из Калининграда в Екатеринбург и Жуковский, из Иркутска в Сочи. Субсидии также действуют на перелеты в обратном направлении.

«Обращаем ваше внимание, что в соответствии с постановлением правительства РФ №2478 от 25 декабря 2021 внесены ограничения в программы субсидируемых перевозок. Один пассажир, имеющий право на субсидированную перевозку, может приобрести максимально четыре авиабилета по субсидированным маршрутам», — говорится в сообщении пресс-служба авиаперевозчика.
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