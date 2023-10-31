Компания «Уральские авиалинии» запустила продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на ...04.02.2020 «Уральские авиалинии» объявили о старте продаж льготных авиабилетов в Крым из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным ...17.10.2018 «Уральские авиалинии» предлагают билеты по льготным тарифам в Калининград и на Дальний Восток
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов по субсидированным ...03.09.2018 «Уральские авиалинии» осуществляют продажу льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов в рамках ...21.08.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает продажу билетов по субсидированным тарифам с Дальнего Востока
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает продажу авиабилетов по субсидируемым ...