Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. ЕВРАЗ помог купить автомобиль для многодетной семьи из Качканара. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга.В пресс-службе отметили, что орден «Родительская слава» был вручен семье Анастасии и Виталия Грищеня в 2024 году. Каждый год этой награды удостаиваются несколько семей, которые воспитали 7 и более детей. Почетный знак многодетной семье вручил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время приема у главы региона В. Грищеня попросил помощи с приобретением 7-местного автомобиля. Позже администрация Качканарского городского округа, свердловские власти и ЕВРАЗ приобрели комфортную 7-местную машину. Ключи от нее были переданы семье.«Крепкие семьи, в которых растут дети, — это будущее нашей страны, будущее наших городов и предприятий. ЕВРАЗ не только вкладывает средства в развитие образования, здравоохранения и спорта в городах присутствия компании, но и реализует совместные социальные инициативы с губернатором и правительством Свердловской области», — рассказала директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.