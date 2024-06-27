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ЕВРАЗ помог купить автомобиль для многодетной семьи из Качканара

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. ЕВРАЗ помог купить автомобиль для многодетной семьи из Качканара. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга.

ЕВРАЗ помог купить автомобиль для многодетной семьи из Качканара
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В пресс-службе отметили, что орден «Родительская слава» был вручен семье Анастасии и Виталия Грищеня в 2024 году. Каждый год этой награды удостаиваются несколько семей, которые воспитали 7 и более детей. Почетный знак многодетной семье вручил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время приема у главы региона В. Грищеня попросил помощи с приобретением 7-местного автомобиля. Позже администрация Качканарского городского округа, свердловские власти и ЕВРАЗ приобрели комфортную 7-местную машину. Ключи от нее были переданы семье.

«Крепкие семьи, в которых растут дети, — это будущее нашей страны, будущее наших городов и предприятий. ЕВРАЗ не только вкладывает средства в развитие образования, здравоохранения и спорта в городах присутствия компании, но и реализует совместные социальные инициативы с губернатором и правительством Свердловской области», — рассказала директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.
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