ЕВРАЗ помог купить автомобиль для многодетной семьи из Качканара

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. На грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было ...10.11.2023 В Нижнем Тагиле и Качканаре открыт сезон проекта детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На Урале стартовал второй сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего». Об этом сообщает ...21.09.2023 Свердловский губернатор вручил почетные награды сотрудникам ЕВРАЗ КГОК
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Работники ЕВРАЗ КГОК в Екатеринбурге удостоились почетных государственных наград в ...01.06.2023 ЕВРАЗ принимает участие в озеленении Качканара и направит на эти цели 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. на озеленение Качканара. При поддержке компании в городе и в ...27.04.2017 Глава Свердловской области планирует посетить Качканарский ГОК
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. 29 апреля глава Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочий визит в ...