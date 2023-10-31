Компания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Калининградской области. Для получения льготы необходимо заполнить заявку на сайте перевозчика.



Приобрести льготные билеты можно на маршруты Калининград — Жуковский — Калининград (с 9 июня), Калининград — Екатеринбург — Калининград. Билеты уже в продаже.



Право на билеты по льготным тарифам имеют граждане РФ с пропиской в Калининградской области, а также студенты, проходящие обучение на территории самого западного региона страны.