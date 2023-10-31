Компания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам для жителей Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Компания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на ...04.09.2023 «Уральские авиалинии» снизили цены на билеты на рейсы из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на билеты по субсидированным тарифам на ...22.05.2019 «Уральские авиалинии» снижают цены субсидированных тарифов на полеты в Калининград из Москвы и обратно
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщает о снижении субсидированных тарифов на ...13.06.2018 «Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. С 6 июня 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированный тариф по ...02.04.2018 «Уральские авиалинии» открывают продажу билетов по субсидируемым тарифам
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным ...